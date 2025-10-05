Rego, el gran protagonista tras el final del partido: abrazos de los compañeros, ovación de la grada... El canterano marcó su primer gol con el Athletic y sirvió para darle los tres puntos a su equipo

A.M. Domingo, 5 de octubre 2025, 11:44

«¡Aupa athleticzales! Estoy muy contento por mi primer gol en San Mamés. Eskerrik asko por el apoyo, vamos a por más. ¡Aupa Athletic!», dijo Alejandro Rego (Bilbao, 2003) nada más acabar el partido tras su primer gol en San Mamés, que sirvió para darle los tres puntos a su equipo.

El centrocampista, que debutó ante el Sevilla hace poco más de un mes, ya se ha convertido en uno más de la primera plantilla y ayer vivió su primera gran noche como jugador del Athletic. Obligado a asumir el protagonismo por la larga lista de lesiones que padece el cuadro de Valverde en el centro del campo, Rego no ha desentonado en casi ningún momento, y su rendimiento va a más en cada partido.

Sus compañeros reconocieron anoche su trabajo y en cuanto el árbitro señaló el final del partido, todos fueron a abrazarle. En las imágenes del vídeo difundido por el Athletic en redes sociales se ve al capitán Iñaki Williams sujetándole de la cintura y aupándole al cielo. Guruzeta, Gorosabel, Ibón Sánchez, que ya fue protagonista en Dortmund... Todos quisieron felicitar al héroe de la noche.

Aunque quizás el momento que nunca olvidará Rego fue cuando recibió su primer reconocimiento de la grada. El equipo se acercó al fondo norte, donde se ubica la Herri Harmaila, y los aficionados corearon el nombre de Rego. Iñaki Williams y otros compañeros empujaron al tímido centrocampista hacia delante para que fuese el auténtico protagonista del momento. Rego agradeció el cariño de la grada con aplausos y volvió a un discreto lugar junto a sus compañeros.

Rego cada día tiene más peso. Las lesiones de Prados y Vesga le abren camino y lo aprovecha. Tras sumar sus primeros minutos en Champions hace quince días ante el Arsenal, en Dortmund disputó los 90 minutos. No pudo escoger mejor momento para estrenarse como goleador del Athletic. Cuando al equipo comenzaban a temblarle las piernas por el empate del Mallorca el joven centrocampista apareció en el área para marcar a los 82 minutos el gol del triunfo rojiblanco. Apenas llevaba 20 minutos sobre el césped tras relevar a Nico Serrano.