El registro de Guruzeta ante el Qarabag que no se veía en Europa desde Leo Messi

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:38 | Actualizado 09:53h.

La victoria del Athletic ayer ante el Qarabag permite soñar al equipo con clasificarse para la primera ronda de eliminatorias. Los de Valverde pasaron en unos minutos de ir penúltimos en la liguilla, con el 0-1 en contra, a acabar la jornada en el puesto número 21. Los rojiblancos cierran la tercera jornada con tres puntos, uno más que la Juventus que sería el primer equipo eliminado, cuatro goles a favor y siete en contra. Y el gran protagonista de estos primeros partidos ha sido Gorka Guruzeta.

El delantero donostiarra ha firmado tres de esos cuatro goles. Ayer anotó un doblete que sirvió a su equipo para remontar un marcador que se había vuelto muy peligroso. Los dos goles de Guruzeta son una obra de arte. El primero, el del empate, el donostiarra aprovecha un pase por alto de Jauregizar para marcharse solo en carrera y golpear al palo contrario del portero. El segundo en su cuenta particular, que sirvió para sentenciar el marcador, fue gracias a un zapatazo que se sacó de la nada.

Dos goles desde fuera del área en un mismo partido y cada uno de ellos con un pie distinto. No se veía nada igual en la Champions League desde que Leo Messi anotase un doblete de las mismas características el 16 de abril de 2019 contra el Manchester United. El dato lo aportó el periodista extremeño Alexis, más conocido en las redes sociales como 'Misterchip', que es una auténtica enciclopedia en cuanto a estadísticas en el mundo del deporte.

Fue tan bello el segundo gol de Guruzeta que hasta la propia UEFA lo incluyó como el mejor gol de la jornada del miércoles por delante del anotado por Igor Paixao (Marsella) ante el Sporting, el de Navarro, que supuso el 2-1 para el Athletic, y el de Lennart Karl, la joven estrella de 17 años del Bayern de Munich que ayer marcó su primer tanto en competición europea.

Los tres goles en cuatro partidos de Guruzeta le sirven para recuperar la moral de cara a gol. El donostiarra es el auténtico protagonista del Athletic en Europa pero, sin embargo, en Liga aún no se ha estrenado. «Es un sueño hecho realidad», aseguró Guruzeta, con una sonrisa de oreja a oreja, al ser felicitado por su doblete en Champions. «Las noches europeas son increíbles. Ya se ve. Por suerte hoy hemos sacado tres puntos en lo que era casi una final para seguir creyendo en esta competición», señaló el donostiarra en Movistar Plus.

A pesar de ser el autor de tres de los cuatro goles de su equipo en la Champions, Guruzeta no se olvidó de su sequía goleadora en Liga: «Empezamos muy bien y la falta de gol nos ha matado. Ojalá lo de hoy nos sirva para meter más goles y seguir sumando».