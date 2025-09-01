El regalo de Nico a Camin, el cantante que se crió en una casa de protección y ahora tiene millones de oyentes El jugador del Athletic y el artista mantienen una relación estrecha

A. Mateos Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:32

Nico Williams tuvo ayer un bonito detalle con el cantante Camin. El jugador del Athletic le regaló la camiseta con la que disputó el partido ante el Betis y el artista posó encantado con el 'trofeo' desde las gradas de La Cartuja. «Gracias hermanito. 10», le escribió el cantante junto a un corazón. Nico le respondió con el mismo tono y un «mi hermano» que deja entrever que entre los dos hay una relación de amistad.

Camin es un artista que ha ido de menos a más en los últimos años. Suma dos millones de espectadores mensuales en Spotify y su música también triunfa entre los futbolistas. El cantante también presume en sus redes sociales de tener entre sus fans a Thiago Pitarch, un juvenil del Real Madrid que ya empieza a ser habitual en las convocatorias de Xabi Alonso.

Nacido en Almuñecar (Granada), Camin no tuvo una vida fácil. Se crió en una casa de protección oficial, según desveló hace dos años en una entrevista en 'El Mundo', y vio en la música su rincón para «desahogarme y expresar cosas que sentía y no era capaz de contar ni a mi propia madre». Sus inicios no fueron fáciles. «La gente de mi pueblo se reía de mí al principio. Me decían: 'Anda, matado, dónde vas ahora'».

Su fórmula para triunfar el éxito está basado en el trabajo. «En vez de irme como cualquier chaval a no sé dónde prefería estar en un cuarto encerrado escribiendo o cantando. Al principio no sabía ni un ritmo y a día de hoy me he montado en géneros que ni imaginaba», reveló. Su canción más escuchada, '34 amor y mafia', en colaboración con JC Reyes, acumula 157 millones de reproducciones.

El artista granadino, en cambio, se fue del estadio sin ver la mejor versión de su amigo Nico. No fue el partido del menor de los Williams. Se encontró con un hueso duro de roer como el joven Ángel Ortiz que le cerró bastante bien con la inestimable ayuda de Bartra. Su movilidad en todo el frente de ataque generó bastantes quebraderos de cabeza a la zaga bética, pero le faltó acertar en el remate en alguno de los contados eslalon que protagonizó.