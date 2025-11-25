El reencuentro con el Slavia 13 meses después

Justo 13 meses después de verse las caras en San Mamés, entonces en la Europa League, el Slavia Praga vuelve a cruzarse en el camino ... del Athletic, esta vez en la Champions. Los checos dieron guerra a los rojiblancos en octubre de 2024, cuando hicieron méritos más que suficientes como para haber salido victoriosos de La Catedral. Si no lo hicieron fue por una soberbia actuación de Julen Agirrezabala y un gol de rebote de Nico Williams. Un churrete que bastó para sumar los tres puntos y poner la autopista hacia la siguiente fase. Los hombres de Ernesto Valverde se enfrentan este martes a los praguenses en el Fortuna Arena –se espera un grado de temperatura y precipitaciones–, donde les aguarda un bloque bastante cambiado respecto al que les provocó sudores fríos en Bilbao.

No está de más recordar el choque jugado el 24 de octubre del año pasado evitar la tentación de caer en el exceso de confianza. Así comenzaba la crónica de EL CORREO de aquel día. «El partido tenía todos los ingredientes para ser un bonito espectáculo entre dos equipos que nunca se achantan porque solo temen que el cielo caiga sobre sus cabezas, como los galos indomables de la aldea de Asterix. Pero los 47.000 espectadores vieron otra cosa diferente: un auténtico ejercicio de supervivencia del Athletic ante un rival muy superior y una victoria muy afortunada conseguida gracias a la soberbia actuación de su portero. Al Athletic más mediocre y superado de la temporada lo sostuvo Agirrezabala con media docena de grandes paradas, tres de ellas providenciales».

Cambio de plantilla De los 22 jugadores que estuvieron el año pasado en San Mamés con el Slavia solo quedan 11

Los checos quieren sacarse la espina con la que sería su primera victoria en la Champions, donde presentan un balance de dos empates –Bodo y Atalanta– y dos derrotas –Inter y Arsenal–. Van trigésimos con apenas dos goles marcados, ambos a los noruegos, obra de Youssoupha Mbodji, y sus pocas opciones de meterse en el Top-24 pasan por imponerse a los rojiblancos. El Slavia que enfrentarán los bilbaínos presenta importantes novedades en la plantilla, bastante reestructurada respecto a la que visitó San Mamés.

Recambios

Un repaso a la lista entregada a la UEFA permite concluir que la mitad de los futbolistas que estuvieron en Bilbao ya no siguen en el Slavia. Sobreviven 11 jugadores de aquella expedición de los 22, ocho de los cuales tuvieron minutos en La Catedral, mientras que aparecen 14 nombres nuevos sin contar a los chavales de la cantera. La portería es completamente distinta –no están Kinsky y Mandous, cuyos huecos ocupan Markovic y Stanek– y tampoco continúan Zmrzly, Michez, Diouf, Slavata, Wallem, Prebsl, Lingr, Jurasek y Pech. Todos ellos estaban en el césped o en el banquillo de San Mamés.

El Slavia reformuló sus recursos de cara al curso de la Champions y presentó ante la UEFA una relación de 40 jugadores en la que figuran 14 que no estuvieron en Bilbao –de esta ecuación se quitan 14 canteranos de la lista B–. Son seis checos (Markovic, Stanek, Vlcek, Holes, Sadilek y Kusej), dos nigerianos (Ogbu y David Moses), dos eslovacos (Schranz y Prekop) y un senegalés (Mbodji), japonés (Hashioka), gambiano (Sanyang) y austríaco (Cham). Hasta ahora no les ha valido para ganar en la máxima competición de clubes, aunque todavía están a tiempo de regalarse alguna alegría. En la liga de su país las tienen todas porque van líderes invictos en 16 jornadas, con diez triunfos y seis empates. El Athletic sabe que tendrá que vaciarse si quiere salir victorioso porque una derrota significaría la eliminación virtual y ahondar en su crisis.