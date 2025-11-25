El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivián frena el avance de un jugador del Slavia en San Mamés. Manu Cecilio

El reencuentro con el Slavia 13 meses después

Fortuna Arena ·

El Athletic vuelve a medirse a los checos, ahora en la Champions, un bloque cambiado respecto al que le bañó en sudores fríos en Bilbao

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Justo 13 meses después de verse las caras en San Mamés, entonces en la Europa League, el Slavia Praga vuelve a cruzarse en el camino ... del Athletic, esta vez en la Champions. Los checos dieron guerra a los rojiblancos en octubre de 2024, cuando hicieron méritos más que suficientes como para haber salido victoriosos de La Catedral. Si no lo hicieron fue por una soberbia actuación de Julen Agirrezabala y un gol de rebote de Nico Williams. Un churrete que bastó para sumar los tres puntos y poner la autopista hacia la siguiente fase. Los hombres de Ernesto Valverde se enfrentan este martes a los praguenses en el Fortuna Arena –se espera un grado de temperatura y precipitaciones–, donde les aguarda un bloque bastante cambiado respecto al que les provocó sudores fríos en Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  8. 8

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  9. 9 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa
  10. 10

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El reencuentro con el Slavia 13 meses después

El reencuentro con el Slavia 13 meses después