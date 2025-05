Recorre las calles de Bilbao en su 'tribike' con la bandera del Athletic: «Hoy es mi cumpleaños y el mejor regalo sería una victoria»

Se llama Txema Rábago y tiene 72 años. Este jueves es su cumpleaños y su mejor regalo sería que ganase su Athletic. Es el presidente ... de la Peña del Athletic Bala roja y luce con orgullo los colores del equipo. «Si un día como hoy no me pongo la camiseta, pues fíjate tú», bromea.

Para celebrar su día ha ido a comer y su intención es tomarse un café, aunque lo ve complicado, porque está todo hasta la bandera. No obstante, ha recorrido las calles de Bilbao en su 'tribike' con ilusión y con una gran bandera del equipo. «Tengo insuficiencia respiratoria y ponerme de pies es un sacrificio. Pensé en cómo podía hacer ejercicio, por ejemplo, dar unos pedales. Por eso compré este vehículo, pero la verdad es que suelo ir con el motor, y voy de maravilla. Para que se me vea bien en carretera, sobre todo, llevo bandera. Suele ser la del Athletic, y si no, la ikurriña. La alternativa a esto es una silla de ruedas, pero dependería de alguien, y no quiero. De esta forma me valgo por mí mismo. Llevo 3 años dando vueltas por Bilbao», cuenta.

Txema está disfrutando del día con especial ilusión. «Llevo 62 años viviendo el Athletic y viviendo el fútbol, yendo a San Mamés… ¿Qué más puedo pedir?». Está encantado con el ambiente que hay en las calles. «Es el día que más camisetas del Athletic he visto. Hay familias enteras, aficionados mayores, pequeños… es increíble».