El récord que Unai Simón puede conseguir hoy con La Roja Si el internacional sale de inicio ante Bulgaria y no encaja un gol en los primeros 34 minutos superará su propio registro de imbatibilidad

A. Mateos Martes, 14 de octubre 2025, 00:49 Comenta Compartir

Unai Simón tiene al alcance de su mano un nuevo récord de imbatibilidad con España. Si esta noche es titular ante Bulgaria y no encaja un gol en los primeros 34 minutos habrá superado su propio registro que data del 2023, cuando sumó 362 minutos con la portería a cero en cuatro partidos consecutivos.

Esta vez ya lleva los tres partidos de clasificación para el Mundial -Bulgaria, Turquía y Georgia- sin encajar y parte de la segunda parte y la prórroga de la final de la Liga de las Naciones ante Portugal. De hecho, Cristiano Ronaldo fue el último jugador que le marcó a Unai Simón con la camiseta de La Roja.

La cuenta está en 329 minutos y si hoy disputa todo el encuentro, como está previsto que suceda, se disparará hasta los 419. En este tipo de estadísticas no entran los descuentos. Lejos estaría el récord de Iker Casillas del año 2012 con 818 minutos imbatido.

Bulgaria apenas le creó oportunidades al combinado de Luis de la Fuente en el primer partido que disputaron el pasado mes de septiembre en Sofía. En la primera media hora de juego, La Roja se colocó 0-3 en el marcador, gracias a los goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino, y el resto del choque fue un bálsamo de aceite para la selección. A Simón le tiraron una sola vez entre los tres palos y fue un disparo sencillo de atrapar.

Si Luis de la Fuente se mantiene firme en su idea de vestuario, los teóricos titulares se mantendrían en el once inicial -Simón incluido- hasta lograr matemáticamente la clasificación al Mundial. En caso de victoria hoy ante Bulgaria y si Turquía tropieza ante Georgia, la clasificación de La Roja podría quedar decantada a una jornada del final. Ese último partido, en teoría, lo disputaría David Raya.

Después hasta marzo no habría más partidos. Un amistoso y la 'finalissima' contra Argentina el 28 de marzo, presumiblemente, en Doha (Qatar). Si Simón lo juega todo y sale de la final imbatido superaría el récord de Iker Casillas.