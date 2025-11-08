El recibimiento por todo lo alto en plena calle al joven Selton por su debut en el Athletic Su cuadrilla le recibió en su barrio de Basauri tras sus primeros minutos con el primer equipo en Newcastle

Que debutar con el Athletic es algo único lo dejan claro las cuadrillas de los últimos afortunados. También los amigos de Selton Sánchez han protagonizado un caluroso recibimiento en el barrio de San Miguel de Basauri para celebrar por todo lo alto su estreno con el primer equipo en Champions ante el Newcastle. Es el último vídeo que ha circulado por redes y se asemeja a los ya difundidos en su día sobre Ibon Sánchez y recientemente Asier Hierro.

Bengalas rojas, fuegos artificiales, una pancarta... No se quedaron atrás los colegas del joven Selton. Todos se fundieron en un abrazo bien entrada la noche para festejar su primera aparición rojiblanca. El canterano, juvenil de 18 años y con ficha del Basconia, saltó al campo en el minuto 68, cuando los rojiblancas perdían ya por 2-0. Lo hizo en sustitución de Jauregizar y se posicionó en la mediapunta al retrasar Vesga su posición. No se escondió: intentó un caño, trató de romper líneas con últimos pases... En definitiva, pidió la pelota, aportó en el ataque y fue uno de los pocos que brilló en una noche gris.

Quizás todavía les quede por celebrar a sus amigos este fin de semana. Porque Valverde adelantaba al término del encuentro que contaba con él para el choque liguero de este domingo ante el Real Oviedo. «Es seguro que estará con nosotros. No tengo ninguna duda de la capacidad que tiene, ni del jugador que es y que va a ser», ensalzaba el técnico.

Es probable que también entre en la lista Asier Hierro, que también debutó con el primer equipo ante el Newcastle. El delantero de 20 años de Basauri entró en el minuto 78 para dar descanso a Unai Gómez, delantero por sorpresa el pasado miércoles después de que Guruzeta fuera baja de última por una gripe. Protagonizó una bonita imagen en la grada al acabar el partido al fundirse con su familia en un abrazo llorando a lágrima viva. Y después llegó el recibimiento de sus amigos de toda la vida.

El primer cachorro en debutar esta temporada, Ibon Sánchez, también festejó su debut con los suyos en la calle hace apenas un mes. Fue en Algorta, su localidad natal. Con pancartas y fuegos artificiales, corearon su nombre para festejar sus minutos en el Iduna Park ante el Dortmund.