Txingurri da instrucciones a sus jugadores el sábado ante el Levante. Factoría9

La receta de Valverde ante el Madrid: «Que las fallen todas y nuestro portero vuelva a parar un penalti»

El entrenador rojiblanco quiere dar continuidad a la dinámica positiva tras la victoria contra el Levante y bromea ante el buen momento de Mbappé: «Igual hay que tener un poco de cuidado con él»

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lezama

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:43

Comenta

Ernesto Valverde está tranquilo. Como cualquier semana. No le distrae el ruido y la expectación que siempre levanta la visita del Real Madrid (este miércoles, ... 19.00 horas). «Nos da igual los puntos que nos jugamos mañana. Son los mismos que ante el Levante, Celta, Espanyol...», ha lanzado el técnico rojiblanco en la víspera del clásico, el primero de los tres partidos de máximo nivel que afrontará el Athletic en siete días. Después llegarán también a San Mamés Atlético y PSG: «No puedes pensar en el global. Hay que fijarse en el primero. Es una semana bonita para disfrutar y competir. Ganar estos partidos te hacen entrar en una dinámica positiva y dan una energía diferente».

