La receta de Valverde ante el Madrid: «Que las fallen todas y nuestro portero vuelva a parar un penalti»
El entrenador rojiblanco quiere dar continuidad a la dinámica positiva tras la victoria contra el Levante y bromea ante el buen momento de Mbappé: «Igual hay que tener un poco de cuidado con él»
Lezama
Martes, 2 de diciembre 2025, 17:43
Ernesto Valverde está tranquilo. Como cualquier semana. No le distrae el ruido y la expectación que siempre levanta la visita del Real Madrid (este miércoles, ... 19.00 horas). «Nos da igual los puntos que nos jugamos mañana. Son los mismos que ante el Levante, Celta, Espanyol...», ha lanzado el técnico rojiblanco en la víspera del clásico, el primero de los tres partidos de máximo nivel que afrontará el Athletic en siete días. Después llegarán también a San Mamés Atlético y PSG: «No puedes pensar en el global. Hay que fijarse en el primero. Es una semana bonita para disfrutar y competir. Ganar estos partidos te hacen entrar en una dinámica positiva y dan una energía diferente».
El equipo dirigido por Txingurri logró los tres puntos hace justo un año ante el coloso blanco. Fue en una noche mágica en La Catedral en una perfecta demostración de entrega, intensidad y fe por parte de los futbolistas rojiblancos. ¿La receta esta vez? «Presión intensa, que las fallen todas y que nuestro portero vuelva a parar un penalti», ha bromeado el de Viandar de la Vera en referencia al acierto de Agirrezabala -hoy cedido en el Valencia- ante un Mbappé que no tuvo su noche y que ahora es uno de los jugadores más en forma del mundo.
El astro francés cuenta con 14 goles en Liga -los mismos que el Athletic- y la semana pasada anotó cuatro dianas para superar en Atenas al Olympiacos de Mendilibar. «Igual hay que tener un poco de cuidado con él, sí», ha dicho Valverde en tono jocoso. «Te mete un gol en cualquier momento. Está en un momento de forma increíble: es rápido, ágil, define bien... Pero hay que tener un ojo en todas partes: Vinicius y cualquier otro. Tienen muchas posibilidades», ha explicado.
Primer duelo con Xabi Alonso
Será el primer enfrentamiento entre Valverde y Xabi Alonso, cuestionado por la mala racha de los merengues, con tres empates en las últimas jornadas ante Rayo, Elche y Girona que les han hecho perder el liderato ante el Barcelona. «Es un gran entrenador que ya lo demostró en Leverkusen. En esos equipos se exige siempre ganar todos los partidos», ha argumentado Txingurri, que ocupó el banquillo del Camp Nou durante dos años y medio y sabe de lo que habla. «De catorce han ganado diez y empatado tres. Estoy convencido de que es un equipo que va a estar arriba, pero si puede ser después de mañana mejor».
