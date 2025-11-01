El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guruzeta se lamenta en un momento del partido. Ignacio Pérez

Real Sociedad 3-2 Athletic

El Athletic vuelve a demostrar su fragilidad

Un gol de Gorrotxategi en el descuento condena a los rojiblancos, débiles en defensa y muy pobres en ataque, a una dolorosa derrota en el derbi que complica sus aspiraciones en la Liga

Jon Agiriano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:17

Se ha convertido el Athletic en un equipo frágil, sin solidez en defensa y muy pobre en ataque. Esta es la cruda realidad. A los ... rojiblancos no les vale con su entrega y sacrificio. Han entrado en una espiral de inconsistencia que les ha conducido a la mitad de la tabla tras esta nefasta racha de cinco derrotas, dos empates y una sola victoria en las últimas ocho jornadas de Liga. Lo de ayer en Anoeta, que no dejó de ser un retrato muy realista de los dos equipos, fue un capítulo más de la deriva de este Athletic atrancado al que no le sale nada. Tuvo un punto en su mano, que podía considerarse justo a tenor de lo visto en el campo, y el mérito de igualar por dos veces un marcador adverso, pero un gol tras un córner de Gorrotxategi en el descuento le terminó condenando.

