La Real pierde para el derbi a Yangel Herrera, una pieza básica para su entrenador Los donostiarras, que también se quedan sin Karrikaburu, confían en recuperar para recibir al Athletic al japonés Kubo

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Domingo, 26 de octubre 2025, 23:54

Yangel Herrera, centrocampista de la Real Sociedad, se perderá el derbi contra el Athletic (sábado, 18.30 horas) por una lesión muscular en el sóleo derecho. El venezolano sufrió molestias durante el partido contra el Sevilla y, aunque inicialmente su entrenador dijo a los periodistas que sólo se trataba de una sobrecarga, los exámenes médicos confirmaron una lesión que lo mantendrá fuera varias semanas. La previsión es que regrese tras el parón de selecciones de noviembre.

Es una baja muy sensible para el discutido Sergio Francisco. Herrera fue el único fichaje que pidió. Lo consideraba clave por su capacidad para aportar equilibrio, físico y capacidad de recuperación en el centro del campo.

La Real hizo el esfuerzo de pagar 11 millones más uno en variables al Girona por su traspaso. Aunque se valoró la inclusión de Sadiq Umar en la operación para reducir el coste, finalmente el delantero nigeriano se negó a ir al equipo catalán.

Los realistas se encontraron con que no pudieron contar con él en los cinco primeros partidos porque estaba lesionado. Debutó en el 1-1 en el campo del Celta y jugó 33 minutos ante el Sevilla el viernes antes de caer lesionado. Sergio Francisco le ha alineado de titular en los dos partidos.

Hay otro jugador que ha caído en la Real. La Real Sociedad confirmó ayer que Jon Karrikaburu será baja para el partido de mañana frente al Negreira y el sábado en el derbi. El delantero de Baztan sufrió molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda durante la sesión de entrenamiento del sábado.

El atacante navarro apenas ha disputado 70 minutos en tan solo cuatro partidos de Liga. El duelo ante el Negreira, de Regional, era su oportunidad para reivindicarse, pero ha caído antes de jugarlo.

La gran duda en la Real es saber si podrá contar con el extremo Takefusa Kubo, ausente por lesión en los dos últimos partidos.

El japonés no se entrenó el sábado en Zubieta. Sigue arrastrando molestias por su esguince de tobillo. En todo caso, su entrenador dijo el pasado viernes que confiaba en recuperarle para el derbi ante el Athletic.

El entrenador blanquiazul tiene descartados al delantero Orri Oskarsson, por el que pagaron veinte millones y que ha ofrecido un rendimiento decepcionante. Lleva siete partidos sin jugar por una lesión en el recto anterior. Ha sufrido una recaída y le esperan aún otras cinco semanas de baja. Su rendimiento esta campaña se limita a 112 minutos y un gol.

Tampoco puede contar el entrenador realista con el joven lateral Iñaki Rupérez, con ficha del filial y con el que contaba, pero que cayó a principios de agosto y aún no tiene fecha para regresar.