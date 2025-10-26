El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yangel Herrera abandona Anoeta lesionado el viernes. EP

La Real pierde para el derbi a Yangel Herrera, una pieza básica para su entrenador

Los donostiarras, que también se quedan sin Karrikaburu, confían en recuperar para recibir al Athletic al japonés Kubo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Yangel Herrera, centrocampista de la Real Sociedad, se perderá el derbi contra el Athletic (sábado, 18.30 horas) por una lesión muscular en el sóleo derecho. El venezolano sufrió molestias durante el partido contra el Sevilla y, aunque inicialmente su entrenador dijo a los periodistas que sólo se trataba de una sobrecarga, los exámenes médicos confirmaron una lesión que lo mantendrá fuera varias semanas. La previsión es que regrese tras el parón de selecciones de noviembre.

Es una baja muy sensible para el discutido Sergio Francisco. Herrera fue el único fichaje que pidió. Lo consideraba clave por su capacidad para aportar equilibrio, físico y capacidad de recuperación en el centro del campo.

La Real hizo el esfuerzo de pagar 11 millones más uno en variables al Girona por su traspaso. Aunque se valoró la inclusión de Sadiq Umar en la operación para reducir el coste, finalmente el delantero nigeriano se negó a ir al equipo catalán.

Los realistas se encontraron con que no pudieron contar con él en los cinco primeros partidos porque estaba lesionado. Debutó en el 1-1 en el campo del Celta y jugó 33 minutos ante el Sevilla el viernes antes de caer lesionado. Sergio Francisco le ha alineado de titular en los dos partidos.

Hay otro jugador que ha caído en la Real. La Real Sociedad confirmó ayer que Jon Karrikaburu será baja para el partido de mañana frente al Negreira y el sábado en el derbi. El delantero de Baztan sufrió molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda durante la sesión de entrenamiento del sábado.

El atacante navarro apenas ha disputado 70 minutos en tan solo cuatro partidos de Liga. El duelo ante el Negreira, de Regional, era su oportunidad para reivindicarse, pero ha caído antes de jugarlo.

La gran duda en la Real es saber si podrá contar con el extremo Takefusa Kubo, ausente por lesión en los dos últimos partidos.

El japonés no se entrenó el sábado en Zubieta. Sigue arrastrando molestias por su esguince de tobillo. En todo caso, su entrenador dijo el pasado viernes que confiaba en recuperarle para el derbi ante el Athletic.

El entrenador blanquiazul tiene descartados al delantero Orri Oskarsson, por el que pagaron veinte millones y que ha ofrecido un rendimiento decepcionante. Lleva siete partidos sin jugar por una lesión en el recto anterior. Ha sufrido una recaída y le esperan aún otras cinco semanas de baja. Su rendimiento esta campaña se limita a 112 minutos y un gol.

Tampoco puede contar el entrenador realista con el joven lateral Iñaki Rupérez, con ficha del filial y con el que contaba, pero que cayó a principios de agosto y aún no tiene fecha para regresar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  2. 2 Aires peruanos mueven el molino
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    La crueldad de la ELA: «Las bodas de mis hijos, los nietos... El primer mes solo pensaba en lo que me iba a perder»
  6. 6

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  7. 7 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  8. 8

    El atentado resuelto 19 años después
  9. 9

    «Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Real pierde para el derbi a Yangel Herrera, una pieza básica para su entrenador

La Real pierde para el derbi a Yangel Herrera, una pieza básica para su entrenador