El Real Madrid o la mala costumbre

Iñigo Agiriano Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

De la misma forma que para Clint Eastwood la vida se divide en dos categorías, los que tiene revólver cargado y los que cavan, se pueden distinguir otras dos en los entrenadores del Real Madrid en la última década, aquellos que han tratado de imponer una exigencia táctica y aquellos que han permitido el desorden y en pos de mantener el buen ambiente. Los primeros han fracasado estrepitosamente, como Benítez y Lopetegui, y los segundos han logrado grandes éxitos, como Zidane o Ancelotti.

Conviene realizar dos matices a esta apreciación con el objeto de no caer en malentendidos. Con el término exigencia táctica no nos referimos a una gestión militar del juego del equipo, en el que cada futbolista debe actuar como un robot, sino simplemente en algo que aplican todos los clubes del mundo, que los futbolistas deben tener unas disposiciones ofensivas y defensivas a cumplir en cada encuentro. En segundo lugar, siendo indudables los logros de Ancelotti o Zidane antes referidos, también han dejado temporadas horribles, en las que su equipo ha mostrado estar a un nivel infinitamente más bajo que sus rivales en lo puramente táctico, como se vio ante el Chelsea en 2021, el City en 2023 o el Barcelona el año pasado.

Es precisamente para paliar esta carencia que Florentino Pérez escogió en verano a Xabi Alonso, una apuesta que despertaba grandes interrogantes. Su experiencia en el Bayer Leverkusen había mostrado que el tolosarra era un entrenador con un estilo marcado, cuya salida de balón requería de trabajo y no se dejaba al arbitrio y la inspiración de sus jugadores y cuya presión exigía solidaridad y desgaste. Los meses iniciales de la temporada provocaron optimismo entre la afición, que por primera vez en años veía a un equipo con las ideas claras. Sin embargo, esa imagen se ha diluido poco a poco y los recientes pinchazos en Liga y Champions, sumados a las polémicas con algunos jugadores como Valverde o Vinicius, han levantado interrogantes en la figura de Xabi Alonso, y la duda de si el Madrid puede ser entrenado como cualquier otro equipo o requiere de una gestión diferente ha surgido de nuevo.

Sistema y modelo de juego

Desterrando la línea de tres que usó en Alemania y probó en el Mundial de Clubes, Alonso ha optado por el 4-3-3, aunque la falta de un extremo derecho natural le ha supuesto complicaciones. A la hora de presionar el Madrid se muestra valiente, yendo hombre a hombre, pero los problemas llegan cuando su primera línea es superada, ya que ni Mbappé ni Vinicius se muestran comprometidos en los retornos.

En ataque apuesta por un fútbol de posesión, y se ha podido ver una mejoría respecto a temporada pretéritas. Cuando ha jugado ante un equipo presionante, como frente a Olympiacos, ha sido demoledor, pero ha sufrido mucho enfrentándose a bloques medios o bajos, que le permiten los primeros pases. En esas situaciones, cuando sus delanteros no pueden romper a la espalda y los espacios por dentro están obstruidos, los blancos han echado de menos el perfil de un delantero rematador, que pudiera aprovechar los numerosos centros que logra desde los costados.

Defensa

Courtois (1) ha seguido sosteniendo al Madrid esta temporada con intervenciones de mérito. En defensa la baja de Carvajal (2) abre la puerta a Arnold (12), mientras que en la izquierda lo normal es que vuelva Carreras (18), relegando al banquillo a Fran García (20) y con Mendy (23) de nuevo lesionado. Huijsen (24) y Alaba (4) tampoco están disponibles y Asencio (17) es duda, por lo que la pareja de centrales volverá a estar formada por Militao (3) y Rüdiger (22), que firmaron un gran partido ante el Girona.

Medio campo

Xabi Alonso sigue sin encontrar su centro del campo titular. Tchouaméni (14) es el único fijo, pero las posiciones de Bellingham (5), Valverde (8) y Arda Güler (15) están trayendo de cabeza al tolosarra, ya que juntar al inglés con el uruguayo como interiores supone alejar al turco del balón, donde tiene más influencia. Ceballos (19) y Camavinga (6) son las dos opciones restantes, aunque han disfrutado de menor protagonismo que sus compañeros.

Delantera

El rendimiento de Mbappé (10) es la única certeza del Madrid, tan sobresaliente que no ha dejado apenas opciones a Gonzalo (16) o a Endrick (9). En las bandas ha habido mayor disputa. Vinicius (7) ha jugado mucho pero ya no parece intocable, mientras que Brahim (21) y Rodrygo (11) han perdido importancia en favor de un Mastantuono (30) que es el único atacante que se siente cómodo en el costado derecho.