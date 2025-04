Real Madrid, crónica de un bajón anunciado

Los triunfos recientes del Madrid dificultan la posibilidad de realizar un análisis realista sobre el equipo blanco durante las cuatro temporadas que Carlo Ancelotti lleva ... al mando. Cualquier crítica queda opacada por los títulos conseguidos, las grandes remontadas y el carácter mostrado en ciertos partidos. La realidad, sin embargo, es que en este tiempo el Madrid ha sido un equipo sin apenas conceptos tácticos, que ataca y defiende con desorden y se ampara en la calidad de sus individualidades. La eliminación ante un Arsenal superior ha revelado todos sus males. La arrogancia de sus dirigentes, que no ficharon sustitutos para Kroos, Joselu y Nacho en verano, ha provocado un bajón en el rendimiento del equipo. En todo caso, los títulos de Liga y Copa son todavía posibles, y el Madrid se aferra a ellos para salvar la temporada. Para los blancos el duelo ante el Athletic es una final, porque todo lo que no sea ganar supondría prácticamente despedirse de sus opciones de ser campeón.

Sistema y modelo de juego

Después de la eliminación ante el Arsenal Thibaut Courtois no se mordió la lengua en sus declaraciones. Entre las muchas cosas que mencionó sobresale su definición del Arsenal como un equipo que defiende bien, organizado y en el que vuelven los extremos y el delantero. El dardo es evidente. El portero belga señaló el gran mal del Madrid esta campaña, el mismo que sufrió el Barcelona con la MSN. En un fútbol tan competitivo como el de hoy, un equipo no puede defender con siete jugadores por más calidad que tenga en ataque. Carlo Ancelotti se ha referido en muchas ocasiones esta temporada a la «falta de equilibrio» de los suyos, un eufemismo para explicar que sin el trabajo colectivo no se puede defender correctamente.

Defensa

Courtois (1) es el meta titular por delante de Lunin (13). En la derecha la baja de Carvajal (2) ha sido un golpe duro que Ancelotti ha sustituido con Lucas Vázquez (17) y en ocasiones con Valverde (8). En el centro de la zaga destaca Asencio (35), un consuelo ante la grave lesión de Militao (3). Rüdiger (22) es el jefe de la defensa, mientras que Alaba (4) todavía está muy lejos de su mejor nivel. Mendy (23) arrastra problemas físicos, por lo que posiblemente sea Fran García (20) quien parta como titular en la izquierda.

Centro del campo

El regreso de Ceballos (19) es la mejor noticia posible para el Real Madrid en este complicado final de temporada. Lo lógico es que el utrerano sea de la partida junto a Bellingham (5). El otro puesto del centro del campo despierta más dudas. Valverde es un fijo, pero si juega como lateral abre las puertas a Tchouameni (14), que también puede actuar como central, a Camavinga (6) o a Luka Modric (10).

Ataque

Con Mbappé (9), la gran estrella de los blancos, sancionado -y lesionado- surgen dos opciones para Ancelotti. La primera es mantener el esquema de 4-3-3 y alinear en su lugar a Brahim (21), Endrick (16) o Arda Güler (15), con Vinicius (7) y Rodrygo (11) en los otros dos puestos. La segunda es recuperar el rombo del centro del campo que tan bien funcionó el año pasado, con los dos brasileños en una suerte de doble punta y un jugador extra en el medio que aporte la solidez que le ha faltado en tantos encuentros esta campaña.