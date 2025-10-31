El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores de la Real celebran un gol frente al Sevilla. EFE
Real Sociedad-Athletic, mañana 18.30h

La Real, ante su partido de la temporada

El equipo de Sergio Francisco afronta un derbi fundamental para encadenar su segunda victoria, dejar atrás las dudas y consolidar su proyecto

Igor Barcia

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:36

Una de las sentencias clásicas del derbi es que los aficionados del Athletic aseguran que para la Real y sus seguidores éste es el partido ... del año. Una afirmación que aplicada al duelo de este sábado en Anoeta (18.30 horas) es rigurosamente cierta. Porque este encuentro ante los de Ernesto Valverde es de esos que marca una temporada. Después de un pésimo arranque, ganar al Athletic puede suponer para el grupo de Sergio Francisco y para el propio entrenador un antes y un después. Eso que tantas veces se dice de un punto de inflexión. Para la Real Sociedad, ganar el derbi no solo supondría la satisfacción de ganarle al vecino, sino una dosis de vitamimas reales y morales para borrar el pasado y empezar a dibujar un nuevo camino en la temporada 2025-26.

