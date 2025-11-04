La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park

La afición del Athletic afronta su segunda salida europea de la temporada. Después de viajar a Dortmund, donde hubo una gran sintonía entre los hinchas ... de ambos equipos -incluso los locales aplaudieron a los rojiblancos en su primera visita de la historia al Signal Iduna Park-, los athleticzales se plantan en una ciudad del norte de Inglaterra ya conocida. Newcastle se encuentra entre esos sitios que dejaron un amable recuerdo para la gente de Bilbao. Ocurrió en el partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA de la temporada 1994-95, cuando la salida de Gontzal Suances revolucionó el encuentro y se pasó de un 3-0 a un 3-2.

Pero no solo en la capital vizcaína dejó un enorme poso esa ronda de la antigua segunda competición europea. Los aficionados de las 'urracas' terminaron enamorados de Bilbao, hasta el punto de que en los encuentros que se disputan en St. James Park se puede observar una ikurriña con los escudos del Newcastle y el Athletic. Debajo una inscripción en inglés. «En honor al vínculo entre el Newcastle y el Athletic. Copa de la UEFA. 18 de octubre, St. James Park, 1 de noviembre, San Mamés. Para nuestros amigos».

El ambiente resultó excepcional en ambos encuentros. Tanto en la ida, como en la vuelta, cuando un tanto de José Ángel Ziganda, 'Cuco', permitió a los vizcaínos tumbar a las 'urracas' y lograr el pase a octavos de final. De hecho, como recuerda 'Área Rojiblanca', al final del encuentro se produjo un momento que pocas veces se vio en el antiguo San Mamés.

Fruto de la felicidad, la afición del Athletic se lanzó al campo para festejar la eliminación de uno de los equipos más poderosos de aquellos tiempos en la Premier League. Pero también se acercó a la esquina donde se encontraban los espectadores ingleses para aplaudirles y mostrarles sus respetos por su comportamiento. A cambio, los hinchas del equipo blanquinegro corearon «Athletic, Athletic», algunos de ellos con bufandas rojiblancas al cuello. Como si hubieran nacido en la misma calle Pozas.

Desde entonces, las relaciones entre ambas aficiones han sido magníficas. Prueba de ello esa bandera con la ikurriña. Aunque, eso sí, no se habían vuelto a encontrar en un partido oficial. Sí han disputado un par de amistosos entre ellos. El primero, en agosto de 2001, con victoria para los visitantes gracias a una diana de Julen Guerrero. El segundo, en julio de 2022, con triunfo para los ingleses. Entonces, Muniain, acompañado del capitán del Newcastle, mostró esa bandera. De fondo, se podía leer: «Ongi etorri lehoiak».