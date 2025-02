Ramontxu ataca a quienes minusvaloran la filosofía del Athletic por los últimos fichajes: «Es bastante racista»

A. Mateos Viernes, 7 de febrero 2025, 13:06 Comenta Compartir

La llegada de Maroan Sannadi al Athletic ha vuelto a despertar ciertos comentarios de aficionados ajenos al conjunto rojiblanco que cuestionan, o directamente minusvaloran, la filosofía del Athletic de jugar con jugadores vascos o formados en el territorio. En este caso, las críticas vienen porque los progenitores del joven delantero son de origen extranjero, pese a que él nació en Vitoria y se ha formado en el fútbol alavés. Este tipo de comentarios suelen darse cada vez que Ibaigane anuncia la llegada de un jugador fuera de Lezama y que no cuenta con apellidos vascos.

Por eso muchos athleticzales conocidos intentan explicar fuera de Euskadi, cada vez que pueden, en qué consiste la filosofía del club, por si ha surgido alguna duda. Esta vez ha sido Ramontxu el que ha querido poner en valor la filosofía del Athletic, aunque lo ha hecho con enfado y acusando de «racismo» a quienes emitan ese tipo de comentarios.

«El que no entienda esto es que es bastante racista», aseguró Ramontxu en declaraciones a los medios de comunicación previas a la presentación de la feria de San Isidro en Madrid. El presentador bilbaíno cree que «la gente equivoca las cosas» y asegura que esto «no es un problema de filosofía, ni de dónde viene la gente... sino que es demográfico».

Por si no quedó claro, Ramontxu lo explicó de forma sencilla: «Hace años en Europa no había gente de países de África, por lo tanto a Bilbao te venía a jugar un tío de Extremadura... por ejemplo. Ahora, no. Pero muchos de los chicos que vienen de otros países han nacido en Euskadi o se han formado dentro de lo que es la cantera del Athletic. Sus padres pueden ser de Camerún, Gabón, Kenia, Marruecos... o de donde sea... Pero ellos ya son vascos». Y como anécdota explicó que muchos de ellos hablan «perfectamente» euskera.

Por último, Ramontxu lanzó una pregunta al aire. «¿Por qué no van a jugar en el Athletic? ¿Porque son negros? Hay tufa a racismo...», sentenció. «Y el que no entienda esto es porque es bastante racista. Esto es un problema demográfico y no de filosofía, que en Bilbao la tenemos muy clara».