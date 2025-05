La queja de Valverde: «El penalti y la roja han sido demasiado castigo»

El Athletic vivió un arbitraje que no gustó nada a San Mamés. Ernesto Valverde se refirió a las dos jugadas polémicas, el penalti y la ... expulsión de Vivían y que no se sancionara con roja a Maguire en una falta a Maroan en la segunda parte. «Hemos protestado una mano previa de Garnacho. Creo que le ha dado en la mano. Además, he visto en la tele y me había parecido que el penalti era más claro, pero es el árbitro es el que debe ver la jugada y decidir. El penalti y la tarjeta roja eran demasiado castigo. No sólo porque se nos ponían 0-2, sino además porque teníamos que jugar con diez todo el partido».

Sobre la posible roja a Maguire, indicó que «hemos protestado al árbitro porque para nosotros era falta clarísima a Maroan, aunque no sé si es roja o no». El entrenador del Athletic destacó el daño que hizo el 0-1. «Cuando el contrario te gana es porque ha estado acertado. El 0-1 es una jugada desgraciada para nosotros, pero los equipos como el United no perdonan. Nosotros lo hemos hecho y ellos no porque no tienen que hacerlo», señaló.

Y añadió: «La situación del primer gol no la hemos encajado bien. Nos ha desequilibrado. Toda esa tensión que teniamos no la hemos encajado bien. Estábamos dubitativos y luego nos ha llegado la jugada del segundo gol». El Athletic generó peligro en igualdad numérica. La grada del fondo Norte despidió al equipo con gritos de «Sí se puede».

Valverde no se da por vencido. «Está claro que nos llevamos un resultado muy malo, pero hay que jugarlo. No damos nada por perdido sabiendo que el resultado es adverso y a quien tenemos enfrente. También nos damos cuenta de que cuando estábamos once contra once si había una diferencia estaba más para nosotros que para ellos».

El entrenador tenía una expresión muy seria, pero advirtió que no está ante una de sus peores noches como entrenador del Athletic. «Cuando hemos estado once contra once hemos estado bien y en nuestra línea».