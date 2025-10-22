El Qarabag se hace mayor El equipo de Azerbaiyán está logrando reproducir en la Champions el fútbol que practica en una liga que ha dominado durante la última década

Con su buen hacer en los últimos años, el Qarabag ha logrado que su presencia ya no resulte simplemente un detalle exótico propio de las competiciones europeas, sino que sea visto por sus rivales con una mezcla entre temor y respeto. Esto se ha dado principalmente en la Europa League, donde el equipo de Azerbaiyán ha disputado más de 100 partidos, pero su deuda pendiente estaba en la Champions. Solamente en una ocasión anterior los de Gurban Gurbanov lograron jugar en la máxima competición continental, y aunque lograron dos empates ante el Atlético de Madrid se despidieron sin el premio de una victoria.

Tras superar hasta tres rondas previas el Qarabag alcanzó la liguilla y desde el primer partido demostró que no había venido a pasar el rato. Su histórica remontada en Da Luz fue toda una declaración de intenciones, a la que siguió el triunfo frente al Copenhague. Con seis puntos, los azeríes están actualmente en zona de clasificación para los octavos, y aunque lograr el pase directo parece una quimera, acceder a la ronda de play-off no resulta ya algo descabellado. El gran éxito del Qarabag reside en cómo está logrando reproducir en la Champions el mismo fútbol dominante que practica en su liga, un hecho que se le suele atragantar a los equipos acostumbrados a no tener rival en sus competiciones domésticas.

Gurban Gurbanov aterrizó en el Qarabag en 2008 con la misión de modernizar el club, implementando el estilo asociativo que en aquel momento estaba tan en boga en Europa, y no sólo lo ha conseguido, sino que ha respaldado su trabajo con numerosos títulos, como atestiguan las once ligas conquistadas en las últimas doce temporadas. Armado en un 4-2-3-1 el Qarabag es un equipo divertido, que alterna momentos de gran inspiración con ciertas desconexiones que le cuestan caro.

Con la pelota busca progresar desde atrás con paciencia, pero una vez encuentra el pase a la espalda de la presión rival se muestra muy vertical, llevando el balón rápidamente a los costados. En este sentido son fundamentales las incorporaciones de sus laterales, que provocan un 2 contra 1 constante ante el defensor rival. Una vez en el campo de su oponente, los azeríes adelantan mucho su línea, y su doble pivote se muestra muy agresivo en las segundas jugadas, tratando de eliminar cualquier posibilidad de contragolpe. El Qarabag ha jugado en esta Champions con mucha personalidad y no se ha achicado por la entidad de sus rivales, por lo que todo hace pensar que en San Mamés continuarán con su firme apuesta por el valiente fútbol que tan buenos resultados le ha dado hasta la fecha.

En la portería alternan el polaco Kochalski (99) y el azerí Mähämmädäliyev (1), aunque ha sido el primero quien ha disputado los dos partidos de Champions. En el lateral izquierdo hay una dura competencia entre el veloz Cafarquliyev (44) y Bayramov (27), mientras que en la derecha el brasileño Matheus Silva (2) se ha impuesto a su compatriota Daniel (18) y al veterano Huseynov (30). La pareja de centrales en la Champions la han compuesto Mustafazade (13) y el colombiano Medina (81), aunque en la liga lo ha jugado todo el marroquí Samy Mmae (3). Hüseynov (55), una institución en el club tras sus catorce temporadas, es otra opción.

El centro del campo del Qarabag tiene aroma brasileño con la presencia de Pedro Bicalho (35) un jugador de mucho criterio, y de Kady Borges (20). En el primer partido ante el Benfica pudimos ver junto a ellos al montenegrino Jankovic (8), mientras que el costa marfileño Chriso (6) aún no ha sido titular en Europa.

En las bandas destaca Zoubir (10), posiblemente el jugador de más calidad de la plantilla. En el otro costado actúa Kashcuk (21), mientras que el ghanés Addai (11) es un revulsivo habitual. Aunque también puede jugar como extremo, el caboverdiano Andrade (15) es titular en la media punta cuando Gurbanov opta por un once más ofensivo. Como delantero el joven colombiano Durán (17) está dejando buenas sensaciones y se disputa el puesto con Qurbanly (22). Akhundzade (7) y Sheydaev (77) son las opciones restantes.