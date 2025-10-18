El Qarabag estará acompañado por 400 seguidores en San Mamés El duelo del miércoles será el que contará con menos seguidores visitantes en La Catedral durante la primera fase del torneo

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 18 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

El Qarabag, campeón de Liga en Azerbaiyán y revelación en la Liga de Campeones, estará arropado por alrededor de 400 aficionados en el partido de la tercera jornada del miércoles en San Mamés (18.45 horas), según ha podido saber EL CORREO.

El club azerí llevaba vendidas ayer poco más de 350 entradas y confía en llegar a 400 o 450 con el tirón de última hora. La escasa presencia de hinchas visitantes y que no haya antecedentes violentos en sus partidos ha provocado que el encuentro no sea declarado de alto riesgo.

Será el partido del torneo con menos aficionados rivales en San Mamés. En el estreno el Arsenal vino acompañado por 3.000 seguidores, 2.700 de ellos con entradas facilitadas por el Athletic y el resto con localidades logradas por su cuenta o sin acceso al estadio. Se da por hecho que el PSG francés y el Sporting de Portugal provocarán una movilización similar a los ingleses.

La distancia entre Bakú y Bilbao ronda los 4.300 kilómetros, lo que equivale a unas seis horas de vuelo directo. Por ello, la mayor parte de los seguidores del Qarabag que se esperan en la grada visitante serán emigrantes residentes en Europa occidental. La comunidad azerí en España es muy reducida. No hay cifras oficiales, pero probablemente sean unos pocos cientos de personas, mientras en Francia se calcula que rondan los 5.000.

El hecho de que sean seguidores llegados desde distintos puntos del continente y que no se hayan detectado riesgos de seguridad deja sin sentido organizarles un 'punto de encuentro' para llevarles desde allí escoltados a San Mamés como se ha hecho con otras hinchadas.

El pasado 7 de octubre el club azerí emitió un comunicado dirigido a sus seguidores instándolos a asistir a Bilbao. Es un partido de enorme importancia para el Qarabag. El equipo se ha convertido en la gran sorpresa de la Champions tras ganar sus dos partidos. En el primero levantó un 2-0 en contra en la cancha del Benfica para imponerse 2-3 y en el segundo derrotó al Copenhague 2-0. Una tercera victoria en San Mamés le colocaría a un paso de las eliminatorias a falta de cinco partidos de la fase de grupos.

Será la segunda visita de un equipo de Azerbaiyán a Bilbao. La primera se remonta a la temporada 2015-16, cuando el Ínter de Bakú se enfrentó al Athletic en la primera ronda previa de la Liga Europa. Aquel encuentro terminó con victoria rojiblanca por 2-0, con goles de Javier Eraso. El 0-0 de la vuelta en Bakú permitió avanzar a los rojiblancos.