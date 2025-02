Los 6 puntos que Uriarte exige a la Herri Harmaila

A. Mateos Miércoles, 12 de febrero 2025, 12:24 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

El presidente del Athletic Jon Uriarte ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar la situación sobre la Grada de Animación, después de que el grupo Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH) se declarase en huelga durante varias semanas. Uriarte ha sido muy tajante y ha recalcado que la Grada de Animación «es del club y no de un grupo o persona en concreto».

Por ello ha expuesto seis puntos que el Athletic va a seguir a rajatable y que la Herri Harmaila debe aceptar. Son los siguientes:

1 El respeto como principio fundamental

«Queremos animación en San Mamés y la consideramos muy importante, pero una animación en la que el principio fundamental sea el respeto. Un principio que es innegociable para el club».

2 La grada popular de animación es del Athletic

«La Herri Harmaila es del club, no es ni de ningún grupo ni de ninguna persona. Es del Athletic».

3 La Herri Harmaila está para animar

«Animar es un principio fundamental de la grada de animación, tal y como se marcó en la asamblea en la que se decidió la creación de la Grada (muestra una diapositiva de la propuesta aprobada en dicha asamblea) Se dice claramente... 'se anima TODOS los partidos contagiando al resto de San Mamés'. Y tiene que ser así porque esta es la razón de ser de la Herri Harmaila».

4 Ninguna queja justifica abandonar al equipo

«¿Qué demuestra hacer una huelga de animación? Pues que el interés particular prima sobre el colectivo. ICHH dice que si protestan de otra manera, no se les hace caso... así que lo importante es que te hagan caso, ¿no? ¿Lo importante es lo tuyo aunque perjudiques al equipo? ¿Lo importante es tu protesta aunque abandones a los jugadores y jugadoras que no tienen culpa de nada? Ninguna queja justifica abandonar al equipo. Si en el Athletic priorizamos lo particular sobre lo colectivo estamos muertos. Sea la junta directiva, el personal o los futbolistas, en el Athletic lo colectivo siempre tiene que estar por encima de lo individual. Eso sí que es un valor cien por cien Athletic y un principio de identidad».

5 El interés del Athletic es lo primero

«¿Y ahora qué? El club va a seguir anteponiendo los intereses del Athletic a cualquier cuestión particular y por lo tanto va a tomar aquellas decisiones que considera las mejores. Pero para nosotros el Athletic es lo primero. No aceptaremos en San Mamés ningún tipo de coacción. ¿Eso significa que no vamos a reunirnos con ICHH? No. Lo que significa es que vamos a ser estrictos en la defensa de los intereses del club y de un valor fundamental para toda la familia athleticzale, el respeto».

6 La puerta siempre está abierta al diálogo

«El club siempre tiene la puerta abierta al diálogo. Antes de la temporada en curso mantuvimos seis reuniones exclusivamente con ICHH y después decidimos hacerla con todos los grupos a la vez (Euskal Lions, Piratak e ICHH). Y desde finales de agosto hasta hoy nos hemos reunido otras cinco veces. Nos hemos intercambiado más de cien correos y hemos hecho innumerables llamadas... pero hemos llegado a un momento en que estas reuniones no avanzan y tenemos que dar un paso al frente. Ahora la ICHH cuenta los días que llevamos sin citarles para una reunión, por otro lado nos dice que no quiere reunirse con el resto de grupos, que la próxima reunión sea exclusiva con ellos. Pues bien, emplazamos la reunión para la semana que viene. Pero de cara a la misma y para que de verdad podamos avanzar, el club va a exponer los principios elementales que consideramos de obligado cumplimiento en línea con lo anteriormente expuesto. Principios fundamentales que hemos plasmado en un documento y que publicaremos próximamente. Mientras tanto, hagamos que el interés del Athletic esté por encima del particular. Este domingo contra la Real Sociedad es una oportunidad para demostrar que la grada es inclusiva».