La pulla de Jon Rahm a Cristiano Ronaldo por sus partidos contra el Athletic

El golfista Jon Rahm no perdió la oportunidad de conocer en persona a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Y lo hizo con una amistosa pilla incluida por los partidos de la estrella portuguesa contra el Athletic, del cual es embajador. El esporádico saludo se produjo en el Alwal Park, donde el Al-Nassr ganó por 4-0 en la Champions de Asia con un doblete de la leyenda del Real Madrid y Manchester United.

Lo ha explicado el de Barrika en Marca. «Le vimos poco. No quería molestarle mucho y fue saludar y poco más». Eso sí, no perdió la oportunidad de hacer referencia a su querido Athletic. «Le dije que le vi meter demasiados goles en San Mamés, que no estaba muy contento». Y añadía: «Al final simplemente poder saludarle ya fue un honor. Ojalá esta semana me pueda sentar con él y hablar un poquito».

La visita se produjo porque, tal y como explicó Rahm, «a Tom (McKibby), que es norirlandés, también le gusta el fútbol y había que hacer cosas para irse acostumbrando a los horarios nocturnos, pues fuimos al partido. Llegamos al segundo tiempo y nos dio tiempo a ver un par de goles».

Rahm es un confeso seguidor del Athletic. «He vivido toda mi vida queriendo ser parte del Athletic, ser futbolista del Athletic y casi todavía me gustaría ser futbolista del Athletic, aunque ya es imposible. Son cosas que... ser parte de un equipo, de una comunidad te dan y es algo que a mí me encanta», confesaba recientemente.