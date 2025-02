La profesión que hubiera elegido Nico Williams si no fuera futbolista

Juanma Mallo Viernes, 31 de enero 2025, 19:11 | Actualizado 19:35h.

Nico Williams tenía un plan B en su cabeza por si el fútbol no le hubiera servido de sustento. El pequeño de los hermanos hubiera sido fisioterapeuta si no hubiera triunfo con un balón en los pies. Lo confiesa el pequeño de los hermanos en un vídeo subido por Futbolemotion, una cuenta con más de 530.000 seguidores en Tik Tok. Cuando se lo preguntan, el internacional con España no duda.

Le lanzan una serie de cuestiones. Y le cuesta responder, por ejemplo, cuando le dicen cuál es la «camiseta más especial que tienes guardada». «Ufff, complicada, eh. La de mi hermano», afirma. Dice que prefiera a un gol «de tiro libre», que de chilena. Y que Cristiano Ronaldo es su futbolista favorito.

Indica además que prefiere la playa a la montaña. Y que su serie o película favorita es «Prison Break». Además, tiene una comida favorita, esa que ve y le pone contento. «Los espaguettis a la carbonara». Antes de un partido, por cierto, le gusta la música de Myke Towers, cantante y compositor puertorriqueño de reguetón.

El mejor consejo

Por supuesto, ahí no tiene duda, su estadio favorito es San Mamés y su «sueño por cumplir» en el mundo del fútbol es ganar la Europa League en La Catedral. Su rival más difícil, Kyle Walker, internacional inglés que acaba de fichar por el Milan. También desvela el mejor consejo que ha recibido. «No vayas solo, siempre acompañado».