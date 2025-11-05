Un problema en la lectura de las entradas retrasa la entrada de la afición del Athletic
El cambio en las puertas de acceso provoca que los tornos no reconozcan las entradas
Enviado especial. Newcastle
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:14
Nervios entre la afición rojiblanca para acceder a St James' Park por problemas en la lectura de las entradas. A falta de menos de una ... hora para que ruede el balón en el feudo del Newcastle, las colas para acceder a la zona de la afición visitante eran considerables.
Todo viene a raíz de un cambio en los accesos. Si las entradas mostraban que los hinchas del Athletic debían entrar por las puertas 91 a 94, finalmente el personal de seguridad les ha guiado por la 89 y 90. ¿El problema? Que los tornos no reconocían los códigos. Eso ha obligado a que un steward comprobase uno a uno los tickets.
La hora punta se ha producido debido a la llegada en masa de la afición del Athletic a través de la kalejira convocada por la Iñigo Cabacas Herri Harmaila. Partió a las 19.30 horas (hora española) de Bigg Market y llegó a los alrededores del estadio pasadas las ocho de la tarde. Eso ha provocado que se formasen largas colas a menos de una hora del comienzo del encuentro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión