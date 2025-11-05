Un problema en la lectura de las entradas retrasa la entrada de la afición del Athletic

Nervios entre la afición rojiblanca para acceder a St James' Park por problemas en la lectura de las entradas. A falta de menos de una ... hora para que ruede el balón en el feudo del Newcastle, las colas para acceder a la zona de la afición visitante eran considerables.

Todo viene a raíz de un cambio en los accesos. Si las entradas mostraban que los hinchas del Athletic debían entrar por las puertas 91 a 94, finalmente el personal de seguridad les ha guiado por la 89 y 90. ¿El problema? Que los tornos no reconocían los códigos. Eso ha obligado a que un steward comprobase uno a uno los tickets.

La hora punta se ha producido debido a la llegada en masa de la afición del Athletic a través de la kalejira convocada por la Iñigo Cabacas Herri Harmaila. Partió a las 19.30 horas (hora española) de Bigg Market y llegó a los alrededores del estadio pasadas las ocho de la tarde. Eso ha provocado que se formasen largas colas a menos de una hora del comienzo del encuentro.