En Primera RFEF alucinan con el portero del Bilbao Athletic, Mikel Santos: «Un cachorro que se está convirtiendo en león» El joven guardameta rojiblanco se lució ante el Tenerife y fue clave para la victoria de su equipo (0-1) en casa del líder

Alain Mateos Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:39h.

Mikel Santos (Bilbao, 2004) está causando sensación en Primera RFEF, la tercera categoría de bronce del fútbol español. A sus 21 años, el pasado fin de semana dio una exhibición de reflejos en un estadio como el Heliodoro Rodríguez López. El Bilbao Athletic visitaba la casa del Tenerife, el líder del grupo 1, y se llevaba los tres puntos (0-1) dejando la portería a cero. Una machada que tiene un culpable; Mikel Santos.

El guardameta sacó hasta ocho balones de entre los tres palos y frenó todas las intentonas del equipo local. Fue tan destacada su actuación que hasta el responsable de la red social 'X' de la categoría presumió de su actuación con un viodeoresumen que incluía algunas de sus paradas. «Un cachorro que se está convirtiendo en león», escribieron.

El nombre de Mikel Santos ya era conocido en la masa social del Athletic. El aficionado empezó a apuntarlo en las quinielas de futuribles de cara a la portería de San Mamés cuando el verano pasado realizó parte de la pretemporada con el primer equipo. Entonces era el portero titular del Basconia y Valverde tiró de él, y de Álex Padilla y Oier Gastegi, para suplir las bajas de Unai Simón y Julen Agirrezabala.

Durante los entrenamientos con el primer equipo demostró que tiene dotes para ser algún día, por lo menos, portero de Primera División. Mikel Santos llegó a Lezama con apenas nueve años, procedente de la cantera del Danok Bat. Avanzó categoría a categoría desde los alevines hasta los juveniles, y fue el portero titular en su última temporada en el fútbol base antes de dar el salto con los mayores. En los 25 partidos (21 de Liga y 4 de Copa) que disputó como portero del Juvenil División de Honor solo encajó 11 goles.