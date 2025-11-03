El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marcelino Elena permaneció tres temporadas en el Newcastle, que le fichó del Mallorca. El Correo

El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»

Marcelino Elena, que jugó con Valverde en el Mallorca, destaca que en St. James' Park «el público te obliga al 100% de revoluciones»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

«Me siento un pionero», confiesa Marcelino Elena (Gijón, 54 años) cuando recuerda cómo se convirtió en el primer español que jugó en el Newcastle. ... Luego han pasado otros nueve por el club inglés. El asturiano expandió el área de influencia del fútbol nacional.«Fui el tercer español en jugar en la Premier League. Antes que yo sólo lo hicieron Nayim (Tottenham) y Chapi Ferrer, que llegó al Chelsea un año antes que yo». Su aterrizaje inició una nueva era. La presencia de españoles en la Premier se ha consolidado. Se calcula que han jugado en torno a 200 en Inglaterra.

