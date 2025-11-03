El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»

«Me siento un pionero», confiesa Marcelino Elena (Gijón, 54 años) cuando recuerda cómo se convirtió en el primer español que jugó en el Newcastle. ... Luego han pasado otros nueve por el club inglés. El asturiano expandió el área de influencia del fútbol nacional.«Fui el tercer español en jugar en la Premier League. Antes que yo sólo lo hicieron Nayim (Tottenham) y Chapi Ferrer, que llegó al Chelsea un año antes que yo». Su aterrizaje inició una nueva era. La presencia de españoles en la Premier se ha consolidado. Se calcula que han jugado en torno a 200 en Inglaterra.

«Abrir el camino siempre es más complicado. Mis compañeros del Mallorca se sorprendieron de que tomase esa alternativa porque además fui yo el que se interesó por ir a Inglaterra. Me atraía mucho ese fútbol y me apetecía tener esa experiencia», explica este excentral formado en la cantera delSporting y que triunfó en el equipo balear. En Palma coincidió con Ernesto Valverde. El entrenador del Athletic se retiró allí como jugador en 1997 tras disputar un curso enSegunda. «Nos ayudó a subir en la promoción y a todos nos sorprendió cuando tras lograrlo nos dijo que lo dejaba».

El Newcastle es el rival este miércoles del Athletic en Champions. Allí llegó Elena en 1999 con la vitola de internacional y con un traspaso entonces potente, 130 millones de pesetas. Era uno de los nombres más reconocibles de aquel Mallorca que deslumbró a finales de los noventa, pero vivió en primera persona lo que significa empezar de nuevo. «Venía de jugar, de ser tercero en la Liga, de ganar la Supercopa, de ser subcampeón de la Recopa, de jugar cinco partidos con España…», rememora. «Y sin embargo, al llegar allí era como... no empezar de cero, pero sí tener que volver a demostrarlo todo. Esa reputación que a veces te avala y te protege allí no servía de mucho». El destino era un club con historia y pasión. «Estaban el gran delantero Shearer, Gullit de entrenador, quien pidió mi fichaje...», evoca. «Tienes que hacer un ejercicio de humildad, de ganarte el respeto profesional porque realmente no te conocen demasiado».

Un equipo con cuatro Ligas (la última en 1927), seis Copas (la última en 1955) y una Copa de Ferias (1969). «Cuando llegué, tres años antes habían quedado segundos en Liga y semanas antes habían jugado la final de la FA Cup. Iba a un equipo ganador». El defensa no buscaba sólo cambiar de país: quería subir un peldaño. «Deseaba un equipo con más posibilidades de ganar títulos, de jugar la Champions», explica.

Su paso por la Premier estuvo condicionado por las lesiones. Las dolencias físicas se convirtieron en un obstáculo constante para el asturiano, al punto de que apenas pudo disputar 17 partidos en tres campañas. Marcelino Elena conoció de primera mano una de las atmósferas más intensas del fútbol europeo: la de St. James' Park. Años después, recuerda con admiración la pasión en cada partido. «El público es muy entusiasta. El estadio es un sitio especialmente ruidoso. Celebran los córners como si fuesen goles, los saques de banda como si fuesen penaltis... Llama mucho la atención y ellos lo tienen muy a gala».

El empuje de la afición

Ese fervor inagotable es uno de los grandes valores del club. «El fanatismo de la gente y esa incondicionalidad son impresionantes. Da gusto jugar en casa con ese respaldo. La afición empuja de una manera que te hace sentir arropado, parte de algo muy grande», explica.

Pero esa energía puede convertirse en un arma de doble filo. «A veces el público te empuja demasiado. Los jugadores se dejan llevar por el ambiente y hay momentos en los partidos en los que hace falta un poco más de temple, de calma, de no jugar tan deprisa. Allí el público parece que te obliga permanentemente a estar al 100% de revoluciones, a jugar con la máxima intensidad. Es un factor que muchas veces les juega a favor, pero en alguna ocasión también puede ir en contra», reflexiona.

El exfutbolista destaca el respeto y la admiración que despiertan los rojiblancos al norte de Inglaterra. «El Athletic es un club muy respetado en Newcastle, uno de los más respetados de España», subraya con convicción. «Y te digo más: Bilbao es una ciudad muy conocida y que gusta mucho», aunque admite que en su etapa allí no escuchó hablar de la célebre eliminatoria de UEFA de 1994 con el hermanamiento de las aficiones.

El gijonés recuerda cómo muchos preguntaban por su procedencia pensando en los destinos turísticos más típicos. «Como eres español y los ingleses van de vacaciones a Mallorca o Alicante, se piensan que soy de allí. Creían que lo mío era la paella y los toros. Y yo decía que no, que yo soy del Norte, que allí llueve, que hay campos embarrados... Bueno, ahora ya no, pero en mi época sí. Cuando les decía que era de la costa norte, me decían siempre: 'Ah, Bilbao'. Y bueno, tenía que explicarles que era un poco más allá, pero para ellos Bilbao es una ciudad de referencia. Muchos la han visitado y les gusta mucho. Y respetan muchísimo al Athletic como entidad y como club».