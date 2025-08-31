El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer derbi del Athletic de la temporada ya tiene horario

El encuentro se celebrará el 13 de septiembre en San Mamés contra el Alavés

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:21

El Athletic ya conoce cuándo disputará el primer derbi de la temporada. LaLiga ha confirmado que el encuentro ante el Alavés se celebrará el viernes 13 de septiembre a las 18.30 horas, en San Mamés.

Los horarios habían quedado pendientes a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Champions, que podía afectar al calendario. Con el escenario ya despejado, el conjunto rojiblanco prepara el que será su segundo partido en casa del curso tras el parón de selecciones.

El último enfrentamiento entre ambos en San Mamés se resolvió por la mínima a favor del Athletic, gracias a un gol en propia puerta de Manu Sánchez tras un remate fallido de Guruzeta.

