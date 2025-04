Primer aniversario de boda de los novios de la final de Copa: «Somos muy felices, el Athletic nos ha dado suerte»

Qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando el Athletic ganó su última Copa del Rey en la final contra el Mallorca celebrada ... ese histórico 6 de abril en Sevilla. Pero para María Zapata e Ismael Centeno esa fecha siempre será la de su aniversario de boda. Eso sí, teñida de rojo y blanco. La imagen de los novios, él de la capital andaluza y ella de Cuenca, saliendo de la catedral de Sevilla jaleados por una marea athleticzale se hizo viral. La cariñosa comunión entre los recién casados y cientos de aficionados del club vizcaíno en plena calle fue un momento mágico e irrepetible. «Todavía se me pone la carne de gallina», confiesa Ismael a EL CORREO al recordar el día más importante de sus vidas.

¿Y qué tal le han sentado a los 'novios del Athletic' la vida de casados? «Somos muy felices», asegura Ismael, aunque no han tenido mucho tiempo de pensar en ello porque su recién estrenado estado civil ha venido acompañado de un intenso proceso de adaptación a una nueva ciudad. Ambos se conocieron de vacaciones en la playa, en Mojácar, y empezaron a vivir juntos en Zaragoza, donde estaba trabajando ella. Tras aprobar unas oposiciones en Adif, él fue destinado a Vitoria. Su separación obligada supuso una auténtica prueba de fuego para su relación sentimental que culminó en su mediática boda.

Pero eso ya es historia y ya llevan un año viviendo en Valencia. «Me destinaron aquí, mientras que María tuvo la suerte de lograr una plaza como oncóloga en Denia», explica Ismael. «Lo importante es que nos hemos adaptado muy bien a la ciudad, disfrutando de su buen clima y de su playa, algo que no tiene Sevilla», comenta entre risas. Precisamente, el trabajo es lo que ha impedido a esta pareja de treintañeros celebrar su primer aniversario de boda como merece. «Estuve trabajando, los trenes no descansan (ríe), así que lo hemos pospuesto a este fin de semana en el que tengo reservada a María una sorpresilla», asegura misterioso.

Ampliar Los novios del Athletic en la Albufera de Valencia. E.C:

Eso sí, este 6 de abril no han podido evitar recordar el día de su enlace rodeados de hinchas rojiblancos que habían tomado la plaza de la Constitución y que los recibieron con el tradicional «lolololooo Athletic Club». Primero al novio, cuando llegó en un todoterreno. Después, a la novia tras bajar de un descapotable. «Como estábamos en una capilla, no veíamos todo lo que había fuera. Aunque cuando ella llegó, parecía que había marcado un gol el Athletic. Eso sí, nos imaginamos que la gente se iría cuando acabase la ceremonia». Todo lo contrario. Se sumergieron aún más en una frondosa ola de bufandas rojiblancas, aplausos, cánticos y gritos de «son del Athletic, los novios son del Athletic» .

Y otra cosa que recuerda Ismael un año después es que, pese la cantidad de gente que había, «nadie sacó los pies fuera del tiesto. El respeto que tuvieron hacia nosotros en todo momento fue increíble». La unión con los aficionados fue tan bonita y emotiva, con el novio ondeando la bufanda rojiblanca tras bajar del coche totalmente imbuido del espíritu athleticzale, que la pareja está convencida de que deben su buena fortuna en el plano personal a la afición del Athletic. «Es el karma, nosotros a lo mejor les dimos un poco de suerte y ahora nos lo están dando ellos a nosotros. Sentimos que por fin hemos encontrado nuestro lugar».

Casi un año de su visita a Bilbao con palco incluido

La pareja, en el puente colgante. Maika Salguero | Vídeo Silvia Cantera e Igor Gandiaga

También se va a cumplir a primeros de mayo un año de su visita a Bizkaia, invitados por el Departamento de Turismo del Gobierno vasco en colaboración con el Athletic, tras la enorme popularidad que alcanzó su boda por todo lo alto. En su segundo viaje de novios, el primero fue a Singapur y Bali, conocieron un mes después de la final los lugares más emblemáticos de la geografía vizcaína, Catedral incluida. La del Athletic, claro, donde asistieron a un partido liguero contra Osasuna desde el palco. «Nos lo pasamos muy bien. Es un estadio increíble y yo, que soy futbolero, tenía muchas ganas de estar dentro. Todos se portaron superbien con nosotros. ¡Incluso conocimos a Iribar!», exclama con entusiasmo.

¿Y qué más recuerda la pareja de esos días en los que visitaron el Puente Colgante y el mirador de Artxanda, entre otros marcos incomparables? «La gastronomía, que es una auténtica locura, y los paisajes, que son una pasada. Sobre todo para alguien que procede de un clima más seco y mucho menos verde», destaca Ismael. Y, sobre todo, algo que muchos suelen pasar por alto cuando deciden hacer turismo por Euskadi. «La gente es muy cariñosa. No sé por qué se tiene el concepto de que el vasco es frío. Para nada. A lo mejor de primeras, pero cuando les conoces, son personas que te dan todo lo que pueden y más», destaca Ismael, que no ha perdido el contacto con sus amigos de Vitoria. «Estuve un año en Euskadi y había estado en Bilbao en más de una ocasión. Es un sitio que me gusta mucho, incluso para irme a vivir», asegura.

Como no podía ser de otra forma, en la conversación se desliza el tema de una posible descendencia, algo que la pareja de momento descarta. Por lo menos, a corto plazo. «Estamos dedicando este tiempo a nosotros, pero nos pondremos manos a la obra cuando echemos raíces», lanza convencido. ¿Y siguen pensando en poner Gorka o cualquier otro nombre vasco a su futuro vástago como declararon hace un año empujados por la emoción del momento? «No es para nada descartable. Eso sí, en el caso de que sea niña se llamará María, pero tenemos una lista de nombres en el caso de que sea niño», asegura.

Mientras tanto, este aficionado 'del Betis manque pierda', al igual que su mujer, sigue con ilusión al Athletic. «Tengo las camisetas y las bufandas de los dos equipos en casa, en mi pequeño museo. He cogido mucho cariño al Athletic. Menudo temporadón está haciendo», exclama con admiración. No descarta volver a ver otro partido en San Mamés. «A ver si podemos cuadrar el tema de los trabajos y volver a subir para Bilbao en verano aprovechando que hace más fresquito para dormir por las noches», asegura con la vista puesta en la Aste Nagusia. «Son unas fiestas muy chulas«, exclama tras haber disfrutado de ellas un año antes de su boda. Como se puede comprobar, el noviazgo de esta pareja con Bilbao todavía no ha terminado.

.