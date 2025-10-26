El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga

Los rojiblancos volvieron a quedarse sin marcar ante el Getafe y la sequía de los delanteros va en aumento

E.C.

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El Athletic ha llegado por primera vez en su historia a la jornada diez de Liga sin ningún jugador con más de un gol en su cuenta particular. El dato lo ofrece la conocida cuenta de 'X', Adurizpedia. Los nueve tantos del Athletic en Liga se reparten entre Rego, Maroan, Navarro, Nico, Sancet, Paredes, Williams, Jauregizar y un tanto en propia meta de Bartra.

Ayer ante el Getafe, el Athletic se volvió a ir de vacío, lo que agrava la sequía goleadora. No se ha visto nada igual en el club rojiblanco en los 95 años de historia de la Liga, apunta este usuario.

El Athletic es uno de los equipos que menos goles factura en esta Liga. Tiene los mismos tantos a favor que el Alavés y Girona y solo tiene por detrás a Osasuna y Oviedo (7) y Celta (8)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  3. 3 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  4. 4 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  5. 5

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  6. 6 Aires peruanos mueven el molino
  7. 7 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  8. 8

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  9. 9

    7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad
  10. 10

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga

El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga