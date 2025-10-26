El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga Los rojiblancos volvieron a quedarse sin marcar ante el Getafe y la sequía de los delanteros va en aumento

El Athletic ha llegado por primera vez en su historia a la jornada diez de Liga sin ningún jugador con más de un gol en su cuenta particular. El dato lo ofrece la conocida cuenta de 'X', Adurizpedia. Los nueve tantos del Athletic en Liga se reparten entre Rego, Maroan, Navarro, Nico, Sancet, Paredes, Williams, Jauregizar y un tanto en propia meta de Bartra.

Con 95 ligas a sus espaldas, es la PRIMERA VEZ en la historia del Athletic en la que ninguno de sus jugadores marca más de un gol en las 10 primeras jornadas. pic.twitter.com/fYvrd4yY2L — Adurizpedia™️ 🏆 (@DatAthle) October 26, 2025

Ayer ante el Getafe, el Athletic se volvió a ir de vacío, lo que agrava la sequía goleadora. No se ha visto nada igual en el club rojiblanco en los 95 años de historia de la Liga, apunta este usuario.

El Athletic es uno de los equipos que menos goles factura en esta Liga. Tiene los mismos tantos a favor que el Alavés y Girona y solo tiene por detrás a Osasuna y Oviedo (7) y Celta (8)