La predicción del 'superordenador' de Opta que desata el optimismo entre los athleticzales para la Champions El 'superordenador' catapulta al equipo rojiblanco y cree que debería ocupar una posición más alta en la tabla

A. Mateos Jueves, 23 de octubre 2025, 13:10 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Las opciones que tenía el Athletic de clasificarse para las eliminatorias de la Champions de play-offs previas a los octavos de final eran de un 20% tras la derrota en Dortmund. Pero con la victoria de ayer ante el Qarabag ahora el porcentaje se ha disparado al 37,5%. La machada de jugar la Champions en febrero ya no parece tan improbable.

Son datos del 'superordenador' de Opta, una de las páginas de estadística más fiables del panorama futbolístico. La máquina, que predice resultados en base a la Inteligencia Artificial, cree que el Athletic acabará la fase liga en el puesto 28 de la tabla. Hace unas semanas, la IA decía que finalizaría penúltimo.

Según el modelo de Opta, los de Valverde sumarán alrededor de 8 puntos y con 9 prácticamente tendrían garantizada la clasificación para los play-offs. Ahora marchan en el puesto 21 tras la victoria ante el Qarabag y solo pasan 24 a la siguiente ronda.

Ampliar Opta

En el calendario aún quedan partidos asequibles como el del Slavia en Praga pero también muy complicados como el del PSG en San Mamés. Además tendrá que visitar los siempre difíciles estadios del Newcastle y Atalanta y recibir al vigente campeón portugués, el Sporting de Lisboa. La temporada pasada el último equipo que se clasificó para los play-offs cerró la liguilla con once puntos pero el 'superordenador' de Opta estima que este año con 9 será suficiente.

La actuación del Athletic en los primeros tres partidos merece mayor recompensa que el puesto 21 que refleja la clasificación. Según los datos recogidos por Opta, en función de las ocasiones generadas y recibidas, el cuadro rojiblanco debería ir decimocuarto. Siete puestos más arriba que lo que marca la tabla real. ¿Por qué? La IA cree que ha encajado el doble de goles de lo que merecía y en sus resultados imaginarios otorga al Athletic un punto más de los que realmente tiene.