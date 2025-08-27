Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions El conjunto rojiblanco se medirá a dos equipos de cada uno de los cuatro bombos que se han dispuesto para el sorteo de este jueves

El Athletic conocerá este jueves a sus compañeros de baile en la fase de liga de la Champions. A partir de las 18.00 horas, Mónaco acoge el sorteo de la competición europea más importante en la que los rojiblancos no participaban desde hace once años.

Hay muchas ilusiones depositadas en este reto mayúsculo para los hombres de Ernesto Valverde. Los aficionados ansían que se confirmen los grupos para poder organizar viajes y animar sin descanso en la grada al cuadro vizcaíno.

Se han dispuesto cuatro bombos y el club bilbaíno, encuadrado en el número 4, se medirá a dos rivales de cada uno, por lo que se conformará un grupo con un total de 8 equipos. Cuatro partidos se disputarán en casa y los otros cuatro fuera.

Los bombos han quedado de la siguiente manera:

- Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

- Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht. (Además de Brujas o Rangers si superan la fase previa).

- Bombo 3: Tottenham, PSV (estos dos podrían entrar por este orden en el bombo dos si fallan Benfica y Brujas), Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.

- Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle y Kairat Almaty.

Así, este año hay 'cocos' como el Manchester City, Bayern o Arsenal. Cabe recordar que en esta fase de liguilla, el Athletic no se podrá enfrentar a los equipos españoles : FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Villarreal. Por otro lado, llama la atención la clasificación del Kairat kazajo, de Kazajistán, ya que, en caso de que salga como rival y el partido se celebre a domicilio, el Athletic tendría que desplazarse a más de 6.000 kilómetros, un inconveniente para los hinchas que quieran viajar.

El proceso se desarrolla así: se extrae una bola física por cada club y, a partir de ahí, el sistema informático selecciona de forma automática sus ocho oponentes, siempre cumpliendo con las restricciones mencionadas. El procedimiento se repetirá hasta completar todos los emparejamientos.

Calendario de la Champions 25/26

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Los horarios y fechas definitivas de los partidos de la fase previa se publicarán a más tardar el 30 de agosto.