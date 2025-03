La Policía italiana rastrea redes sociales para prevenir incidentes en el Roma-Athletic

La Policía italiana se ha tomado muy en serio la seguridad en el Roma-Athletic de este jueves (21 horas). Los antecedentes no son nada ... halagüeños. En el partido de la fase de grupos de septiembre, ultras de Herri Norte lanzaron bengalas que golpearon en la espalda de una fotógrafa y cayeron en una grada ocupada por hinchas locales, entre ellos familias con niños. En enero, radicales de la Lazio atacaron e hirieron con arma blanca a tres aficionados de la Real Sociedad la víspera del partido de Liga Europa entre los dos equipos.

La Policía italiana extrema las medidas de seguridad. Y eso que la Ertzaintza, con la que mantiene una comunicación constante, le ha informado de que entre los cerca de 1.000 hinchas del Athletic que viajan a Roma no se ha detectado la presencia de ultras, tal y como adelantó EL CORREO. Eso, en todo caso, no garantiza que no aparezcan sin entradas o conseguidas por otras vías.

En todo caso, no se quiere dejar ningún cabo suelto. La Policía italiana vigila los chats de grupos ultras y las redes sociales. Busca detectar cualquier signo de tensión entre los sectores más extremos de los dos grupos de aficionados o alguna posible quedada.

Hay diferencias ideológicas entre los dos grupos de ultras. Aunque ambos son nacionalistas radicales, los del Athletic tienen ideología de extrema izquierda mientras que los ocupantes de la Curva Sud de la Roma están cercanos a la extrema derecha.

De hecho, el pasado sábado el Frente Atlético, también cercano a la extrema derecha, recibió al Athletic en el partido de Liga con una gran bandera de la Roma. Los ultras 'colchoneros' están hermanados con Fedayn, uno de los grupos radicales de la capital italiana.

La Policía italiana intensificará además los controles en el aeropuerto, estaciones de tren y metro, así como dispondrá de una fuerte presencia de agentes en el Foro Itálico y el estadio Olímpico.

El plan incluye recorridos separados para los aficionados y vigilancia continua para evitar episodios de violencia. De hecho, a los hinchas rojiblancos se les ha citado el día del partido en la Piazzale delle Canestre a partir de las 16.00 horas. Se les trasladará al estadio en autocares y se les ha advertido que las kalejiras están prohibidas.