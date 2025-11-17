El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregizar es uno de los intocables en los planes de Ernesto Valverde. Ignacio Pérez

Unos tanto y otros tan poco

Desequilibrio ·

Jauregizar lo ha jugado casi todo este curso; sus 1.365 minutos entre Liga y Champions contrastan con los disputados por Sancet y Nico Williams

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:49

Comenta

La presión del calendario, la acumulación de competiciones y las rotaciones son temas recurrentes en las conversaciones de los aficionados del Athletic que tratan de ... encontrar una explicación a lo que están viendo este año, después de tanto como se prometía al inicio del curso. El cansancio acumulado no parece un argumento lo suficientemente sólido a mediados del mes de noviembre, cuando apenas se ha cumplido un tercio de la competición, que, por cierto, está ahora mismo en su tercer parón, otro respiro de quince días que, en condiciones normales, debería servir para recuperar el resuello.

