La plantilla del Qarabag: «Es un estadio histórico. Para nosotros es un orgullo estar aquí»

Los jugadores del cuadro azerí se muestran impresionados por San Mamés antes del entrenamiento oficial

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:50

Comenta

La plantilla del Qarabag, igual que su entrenador, están enamorados de San Mamés. Su técnico, Gurban Gurbanov, lo ha dicho en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles contra el Athletic (18.45 horas). La plantilla ha mostrado su admiración en un vídeo difundido por el club bilbaíno en las redes sociales. Es una manera de saludar a un rival que visita por primera vez La Catedral.

«Es un estadio hermoso, histórico, todo el mundo habla de él. Y para nosotros es un orgullo estar aquí en este momento. Sobre el partido de mañana, ansiosos. Vamos a ver qué pasa», afirma en el documento Kevin Medina, jugador colombiano del Qarabag.

A medida que salen al campo, van hablando y se oyen expresiones como «bonito» y «te encanta». Todos miran a su alrededor y se quedan impresionados por un campo que este miércoles tratará de empujar a los bilbaínos a por la primera victoria en la fase liga de la Champions.

Como visitan por primera vez el campo bilbaíno, los azeríes harán la ofrenda a Pichichi.

