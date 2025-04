La plantilla del Athletic se rinde ante el pequeño Pedro, la enciclopedia del fútbol: «Eres un artista»

Laura González Domingo, 20 de abril 2025, 15:50 Comenta Compartir

Hace unos días que un pequeño aficionado del Athletic, Pedro, dejó boaquiabierto a todos por su prodigioso conocimiento del mundo del balompié, siendo el protagonista de uno de los vídeos del programa de 'El Día Después', en los aledaños de San Mamés. Una auténtica enciclopedia futbolística, que le ha valido el apodo de Maldini, y que ha dejado fascinados a los jugadores del conjunto vizcaíno, a los que este domingo ha podido conocer en el hotel de concentración en el que descansa el equipo para medirse al Madrid las 21.00 horas.

«Aiba Dios. No quiere que me des datos sobre mí eh», ha exclamado Óscar de Marcos, con los brazos en alto, mostrando su admiración a Pedro. «Vas a saber más que yo. Menudo artista», ha añadido, refiriéndose también a su hermana. «Tú qué merito de aguantar a tu hermano también», declaró mientras se fotografiaba con ambos, sonrientes y con sus camisetas del Athletic. «El otro día le enseñé el vídeo a mi hermano, a mi primo, a mi suegro... Espectacular. Eres un artista», repitió el de Laguardia. «Mandamos el vídeo por el grupo (de jugadores). Buenísimo. Me alegro de conocerte», añadió, esperando que esta visita les de suerte a los leones. «Yo no he ganado nunca aquí, por si no sabías ese dato».

Tras él aparecieron por el hall del hotel Vivian y Yuri. Tras saludar a Pedro y a su familia, el pequeño fue cuestionado por los equipos en los que ha jugador Yuri en su carrera. «Qué maravilla chico», contestó el de Zarautz a la lista, con una gran sonrisa, justo antes de sacar su teléfono movil y de pedir una foto con 'Maldini'. «Le voy a enseñar a mi hijo. Estuve viendo el otro día el vídeo con él, que sabe mucho de fútbol y de jugadores... Pero este chaval..., ¡qué máquina!», declaró Berchiche. «Luego di que te ha pedido Yuri la foto, no tú a él», apuntó Vivian.

Ampliar Pedro junto a Óscar de Marcos. Instagram

Después de ellos el que se rindió a sus conocimientos futbolísticos fue Iñaki Williams. «¡Qué famoso eres ya eh, te conoce todo el mundo, aunque tú también conoces a muchos!». Mikel Jauregizar también se detuvo a saludar a esta familia athleticzale. «¡Qué grande tío, sabes mucho!». Un encuentro especial que todos quieren redondear con la victoria en el Bernabéu.