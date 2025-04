El vestuario del Athletic pide que no haya incidentes: «A los que estamos en el fútbol nos avergüenza un poco» «Al fútbol se tiene que venir a disfrutar, a animar a tu equipo», dice Valverde

Los últimos partidos europeos celebrados en San Mamés, frente a la Roma y al Rangers, han venido acompañados de incidentes en los alrededores de San Mamés. Frente al conjunto italiano, los altercados se produjeron antes del encuentro y también a su finalización. Contra los escoceses, los actos vandálicos se desarrollaron cuando terminó el partido. A unas horas de que se celebre el choque contra el United en La Catedral, la plantilla del Athletic se ha unido al llamamiento de las autoridades y ha pedido a los hinchas que no se produzcan enfrentamientos. «A los que estamos en el fútbol a veces nos avergüenza un poco todo esto», ha subrayó Ernesto Valverde en la previa del duelo contra el conjunto inglés.

Frente a la Roma, los incidentes se saldaron con catorce detenidos, 17 personas heridas (15 ertzainas y dos vigilantes), contenedores quemados. Ante el equipo escocés, en el duelo de cuartos de final, los altercados terminaron con trece heridos y seis arrestros, cuatro locales y dos británicos. Para evitar que suceda lo mismo este jueves, la Ertzaintza ha reforzado con un operativo especial la seguridad tras el duelo contra el United.

El vestuario, en este sentido, también ha llamado a la prudencia de la afición y de todas las personas que aprovechan esta circunstancia para provocar altercados. «Creo que es muy importante (que no haya incidentes). Al fútbol se tiene que venir a disfrutar, a animar a tu equipo. Esperemos que no haya ningún altercado», señaló Nico Williams, uno de los protagonistas en la rueda de prensa celebrada en San Mamés.

A continuación, Txingurri ha sido más contundente. «Esperemos que no haya incidentes. El fútbol es para disfrutar. No solo los que vivimos aquí, sino también los que vienen de fuera. Generalmente somos buenos acogiendo a la gente que viene de fuera. Que no ocurran incidentes que empeñen esta situación. A los que estamos en el fútbol a veces nos avergüenza un poco todo esto. Esperamos lo mejor en el partido y fuera también», lanzó.