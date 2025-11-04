Valverde descarta que Nico Williams pase por el quirófano

Nico Williams sufre desde la temporada pasada problemas de pubis. «Vamos a ver cómo va. Hace dos semanas jugó tres partidos consecutivos. Ya sabemos lo ... que es esta lesión, que va y viene y sube y baja. A ver si lo podemos estabilizar ahí», indicó el entrenador rojiblanco en la sala de Prensa de St. James Park.

El entrenador no descarta recuperarle para recibir el domingo al Oviedo en San Mamés, aunque lo que sí desestima es que pase por el quirófano y esté entre dos y tres meses de baja antes de reaparecer.

El tratamiento conservador se mantiene, aunque no parece que los resultados sean los esperados. Eso hace que muchos se pregunten si está sobre la mesa una operación del extremo. «No soy médico, pero ahora mismo no».

El entrenador añadió sobre los otros lesionados que «pensamos que Berchiche sí estará, pero Oihan lo veo difícil».

El Athletic aterriza en Newcastle con siete bajas. El entrenador atribuye la plaga a una sucesión de circunstancias adversas. «Si uno se rompe cruzado cuando le cae un jugador encima (Egiluz), si otro tiene un problema de pubis (Nico)... Tenemos dos ligamentos cruzados (Egiluz y Prados). Son circunstancias que vienen y que hay que ir lidiando con ellas. No somos el único equipo, a todos los equipos les pasa. Hay muchos partidos, más posibilidades de lesión y hay que admitirlo. Lidiaremos con ello como podamos».

El Valverde de tono más sombrío de sus últimas comparecencia dio paso en Newcastle a un entrenador de buen humor y animado. «Venimos con varios jugadores del filial, pero está claro que se trata de otra competición», dijo.

El entrenador se agarra al que considera buen nivel mostrado por el Athletic en Europa. «Salvo en el primer tiempo ante el Borussia Dortmund, creo que hemos competido bien en todos los partidos de Champions». La idea del equipo no cambia. Valverde fue claro en su plan: «Vamos a intentar darle continuidad a nuestra idea, a tratar de hacer un buen partido y a intentar ganar en Inglaterra».

En medio de la pesadumbre general, Valverde quiso dejar en la previa del partido un mensaje de ambición y personalidad. De hecho, resaltó que llega a Inglaterra con la intención de morder. «Tenemos la responsabilidad de defender los colores de nuestro club», afirmó.

«Es una oportunidad de dar continuidad a nuestro juego en la Champions y por eso vamos con intención, no de pensar que hemos perdido el domingo en Anoeta, sino de que queremos que esta competición europea nos ayude» concluyó optimista.