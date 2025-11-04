El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre

Valverde descarta que Nico Williams pase por el quirófano

El entrenador sale al paso de la plaga de lesiones: «No somos el único equipo que las sufre. A todos les pasa»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

Nico Williams sufre desde la temporada pasada problemas de pubis. «Vamos a ver cómo va. Hace dos semanas jugó tres partidos consecutivos. Ya sabemos lo ... que es esta lesión, que va y viene y sube y baja. A ver si lo podemos estabilizar ahí», indicó el entrenador rojiblanco en la sala de Prensa de St. James Park.

