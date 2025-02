Los piropos de Míchel a San Mamés: «Un estadio precioso para jugar»

Míchel Sánchez, el entrenador del Girona, siempre ha hablado maravillas del Athletic. Nada más saltar al césped del campo rojiblanco ha vuelto a elogiar este sábado a los anfitriones. «Venimos a un estadio precioso para jugar al fútbol», ha ensalzado en los micrófonos de Movistar+.

Eso sí, ha advertido que se trata de un duelo de «máxima dificultad» porque, como ha recordado, «aquí sólo ha ganado en Liga el Atlético de Madrid» y los rojiblancos acumulan además trece partidos sin perder en el torneo de la regularidad.

No caen los de Valverde en el torneo doméstico desde que lo hicieron en Girona en el partido de los tres penaltis fallados. «Esperamos que este vez no nos tiren tres», se esperanzó de buen humor el entrenador de los catalanes.

Criado en el barrio de Vallecas y estrella como jugador en su etapa en el Rayo, ha sido aplaudido por adaptarse a su nuevo entorno aprendiendo catalán y empapándose de la cultura de la tierra donde ahora entrena.

Antes de medirse al Athletic en San Mamés le plantearon una hipótesis. «Si algún día llegases a entrenar al Athletic, ¿te lanzarías con el euskera?», planteó un periodista.

«No lo sé la verdad, lo veo un poco difícil... Da igual donde esté, soy una persona a la que le gusta acercarse mucho a la cultural donde va. Haría lo posible por sentirme uno más. No sé si me daría para hablar euskera, pero sí que me acercaría mucho y me abrazaría mucho a la cultura vasca», reflexionó.