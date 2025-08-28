Pinedo, baja sensible para el Athletic en su debut en Liga F ante el Tenerife La centrocampista bilbaína será operada del hombro tras lesionarse en el último amistoso ante el Alavés

Aitor Echevarría Jueves, 28 de agosto 2025, 18:44 Comenta Compartir

El Athletic Femenino arrancará la Liga F este fin de semana con una ausencia de peso en el once. Clara Pinedo, una de las piezas clave en el centro del campo durante las últimas temporadas, se perderá el inicio del campeonato tras lesionarse el hombro derecho en el amistoso disputado el pasado fin de semana contra el Alavés en Laguardia. La bilbaína, que sufrió un esguince acromioclavicular de grado 3, pasará por el quirófano en las próximas horas y no estará disponible para Javi Lerga en el arranque liguero.

El nuevo técnico rojiblanco tampoco podrá contar con Patricia Zugasti, que continúa con problemas en la rodilla izquierda, ni con Estefa, aún en recuperación de una lesión de ligamento cruzado. Tampoco estarán Naroa e Itxaso Uriarte, de baja de larga duración.

La nota positiva llega con las recuperaciones de tres futbolistas importantes. La capitana Irene Oguiza y las atacantes Ane Azkona y Jone Amezaga ya entrenan con normalidad tras superar lesiones musculares. Su presencia en la convocatoria dependerá de la decisión del entrenador navarro, que podría apostar también por dar continuidad a la joven Oihana, una de las sensaciones de la pretemporada con cuatro goles en su cuenta.

Debut liguero en Lezama

El Athletic iniciará la temporada este sábado (12.00 horas) en casa frente al Tenerife, un rival exigente que pondrá a prueba a un equipo de Javi Lerga, que desde la primera jornada de Liga F deberá encontrar la senda de la victoria para empezar la temporada con buen pie, a pesar de las bajas.