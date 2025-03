El periódico gratuito del Olímpico llama Bilbao al Athletic

Decenas de jóvenes reparten dentro y fuera del perímetro de seguridad del Olímpico un diario gratuito que recogen miles de hinchas. Se llama Leggo y ... el número de este 6 de marzo es monográfico sobre el partido Roma-Athletic.

Así lo anuncia el propio diario en portada: Speciale Roma-Bilbao. Y a partir de ahí le llama de esta forma al equipo vasco en las cabeceras de sus páginas. Eso sí, hay algún que otro titular en el que le denomina Athletic y en la ficha con las alineaciones se refiere a él como Athletic Club Bilbao.

El problema del nombre genera de vez en cuando controversias en el entorno del Athletic. A sus hinchas les molestó mucho la pasada campaña que Diego Pablo Simeone y su presidente, Enrique Cerezo, se refirieran a los rojiblancos como el Bilbao.

«Siempre le he conocido como el Bilbao, aquí, en Segovia y en todos los sitios en los que he vivido», indicó el presidente del Atlético de Madrid. «Que ahora dicen que se llama Athletic, pues que se llame Athletic. Que le han llamado siempre Athletic, pues la verdad es que no me he enterado», añadió.

«Hay mucha gente que llama al Athletic el Bilbao, incluso socios o peñistas nuestros. A mí eso no me produce ningún malestar. Como anécdota contaré que yo viví en Inglaterra y aquí hay mucha gente que habla del Manchester United como el Manchester... Así que bueno, sin polémica», dijo Jon Uriarte para intentar zanjar el asunto.