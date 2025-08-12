El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pequeño Pedro, la enciclopedia del fútbol, vuelve a sorprender a los jugadores del Athletic: «¿Te lo sabes?»

El joven aficionado forma parte del campus organizado por el club rojiblanco en Lezama

G. Cuesta

Martes, 12 de agosto 2025, 20:07

Pedro, el pequeño athleticzale consagrado como una enciclopedia del fútbol, no deja de sorprender a los jugadores rojiblancos. Esta vez, lo hizo 'camuflado' entre los chavales inscritos en el campus veraniego del Athletic. Algunos integrantes del primer equipo como Yuri y Jauregizar han aprovechado para ponerle de nuevo a prueba. Y ha vuelto a dejarles sin palabras.

«Este es el famoso el que sabe todo. Es una enciclopedia humana», exclamaba Urko Izeta. Al segundo. Iñaki Williams fue a saludarle. Otro veterano como Yuri se ha declarado fan del joven aficionado. Le preguntó qué tal en Lezama y en el campus. «¿Lo conocías? ¿Qué te ha parecido? Bonito, eh», animaba.

Fue Jauregizar el qie le puso aprueba. «Sabes mogollón de datos. ¿ Te sabes los míos?». A lo que se refería es al número de partidos jugados con el primer equipo. «Bueno, sí... 54». Lo clavó y le chocó la mano.

La fama de Pedro comenzó en la explanada de San Mamés, donde sorprendió a un reportero de 'El día después' con sus extensos conocimientos sobre el balompié. Daba igual la época. En su cabeza caben todo tipo de datos, una memoria prodigiosa por la que se han declarado admiradores los jugadores del Athletic, a los que conoció poco después de protagonizar ese reportaje. También a Julio Maldonado, 'Maldini'. Otro Sapientín del deporte rey, que reconoce no haber visto nada igual a lo de este niño.

