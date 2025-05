Los peores 'diablos rojos' en 52 años

El Athletic tiene motivos para soñar con la remontada esta noche en Old Trafford ante el que ya es de largo el peor Manchester United ... de los últimos 52 años en Liga. La afición rojiblanca se aferra a la irregular trayectoria de los 'diablos rojos' para creer que todavía es posible voltear el 0-3 de la ida para colarse en la ansiada final de la Europa League del día 21 en San Mamés, por mucho que la trayectoria de los de Ruben Amorim en Europa diga lo contrario. Y es que en la competición continental son el único equipo que sigue invicto.

Los 'red devils', tras su última derrota ante el Brentford, ocupan la decimoquinta plaza en la tabla, su peor clasificación en la Premier desde la campaña 1973-1974 en la que acabaron en el puesto 21 de 22 equipos y descendieron a la entonces denominada Second Division. Tras un año en el infierno, regresaron a la First Division y, desde su regreso, siempre han estado en los puestos cabeceros de la tabla, salvo en ocasiones muy puntuales. Acabaron undécimos dos veces –cursos 1987 y 1989– y decimoterceros en una ocasión –1990–.

De hecho, desde que el curso 1992-1993 la liga inglesa pasó a denominarse Premier, ha conquistado el título en doce ediciones y su peor clasificación ha sido el octavo puesto cosechado la temporada pasada y el séptimo de la 2013-2014 con el mítico exfutbolista Ryan Giggs en el banquillo. El propio Ruben Amorim, que desembarcó en el banquillo de Old Trafford en noviembre pasado como reemplazo de Erik ten Hag con un contrato para tres temporadas, reconoció a comienzos de año que «estamos siendo el peor equipo en la historia del United». Imposible negar la evidencia.

El técnico luso buscaba también con ello la reacción de sus hombres en la Premier, pero no ha sido así y a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos todo indica que el verano será movido en los despachos de la entidad mancuniana. «Esto no puede volver a pasar. No podemos permitirnos otra temporada así. Sabemos el contexto, pero esto debe ser una excepción. Se necesita un cambio», avanzó Amorim después de encajar la decimosexta derrota del curso el pasado fin de semana en casa del Brentford.

Y su crítica al plantel fue aún más allá. «Hay que entender lo que significa jugar para el United, representar a una historia y a una exigencia que no pueden tomarse a la ligera», zanjó en clara referencia a los altibajos de su equipo. El preparador de los 'red devils' es consciente de que para acometer la reestructuración del plantel y confeccionar un equipo con aspiraciones y a su medida es determinante lograr el billete para la Champions y la única vía para ello es ganar la Europa League.

Dos versiones

En ello han centrado sus esfuerzos prácticamente desde mediados de curso, al igual que el Tottenham, el otro semifinalista de la Europa League que guarda muchas similitudes con el Manchester en lo que a su trayectoria en la Premier se refiere este curso. Los 'Spurs' son decimosextos –un peldaño por debajo del United– y con su eliminatoria ante el Bodo Glimt sueco también encarrilada tras imponerse 3-1 en Londres. Son algo así como el extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde.

Por ello, si la trayectoria de los 'diablos rojos' en Liga permite al Athletic ver la botella medio llena en su intento de remontada pese a la ausencia del sancionado Vivián en defensa y las bajas de Sancet y los Williams en ataque, la marcha militar de los de Amorim en Europa complica sobremanera el objetivo. El Manchester ha ganado ocho de los trece encuentros jugados hasta la fecha –los ocho de la liguilla y los cinco de octavos, cuartos y semifinales– y únicamente ha cedido cinco empates, con un total de 32 goles a favor y 17 en contra. ¿Con cuál de los dos United se encontrará el Athletic en Old Trafford? El europeo impone respeto, mientras que el de la Premier permite soñar.

LAS CIFRAS

8

victorias y cinco empates lleva el United en Europa League; es el único equipo que no conoce la derrota en el Viejo Continente

32

goles a favor y 17 en contra en los trece partidos de los 'reds'

8º

puesto la campaña pasada, el peor resultado en la era Premier hasta este curso. «Estamos siendo el peor de la historia»