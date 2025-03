Peñas del Athletic urgen a buscar una solución para que San Mamés vuelva a rugir

Lo acontecido el domingo en el partido ante el Mallorca y el comunicado emitido el lunes por la ICHH evidencian que el conflicto de la grada de animación de San Mamés dista mucho de solucionarse. Cánticos en contra del presidente, Jon Uriarte, por parte de un sector del fondo norte que recibieron como respuesta una sonora pitada de la mayoría del campo dejaron claro que la bola es cada vez más grande, justo en el momento en el que el equipo entra en la fase decisiva de la temporada.

Y la situación «estresa a los jugadores», como advirtió el propio Ernesto Valverde, y también preocupa a aficionados y peñas, conscientes de que el equipo necesita el ambiente de las grandes tardes para remontar el jueves el 2-1 en contra con el que afrontará la vuelta de los octavos de la Europa League ante la Roma en La Catedral. EL CORREO ha pulsado la opinión de algunas peñas rojiblancas que urgen a las partes «a buscar una pronta solución al conflicto a través del diálogo por el bien del equipo».

Peña Casco Viejo «En 53 años como socio no había visto esta situación»

«Está fuera de lugar», sentencia Carlos Acero, tesorero de la peña Casco Viejo, al ser cuestionado sobre el asunto. «Se puede estar en contra de la presidencia, de la junta... pero no del club ni de los jugadores en este momento tan crucial de la temporada. Lo que es importante es que el asunto se arregle cuanto antes porque no hace más que desestabilizar a los jugadores», añade el representante de la agrupación anclada en el corazón de Bilbao. «No sé qué es lo que quieren», se cuestiona, y confiesa que «la mayoría de los socios que conozco está en contra de que no animen». Acero asegura que en «mis 53 años como socio nunca he visto esta situación» y confía en que el conflicto no perjudique al trascendental partido del jueves. «Si no quieren animar que se vayan a casa –frase similar a la que pronunció Unai Simón tras el duelo ante el Leganés, primer día de huelga–. Lo que nos gustaría es que respeten un poco y que lo decidan más adelante porque hay que pasar la eliminatoria si queremos jugar la final de la Europa League en San Mamés. Nos estamos jugando mucho y que estemos en esta situación es impresentable. Lo que importa es el Athletic», sentencia.

Peña Gamiz Fika «Si no estamos unidosno hay nada que hacer

»

«Es triste que cuando el equipo está mejor que nunca a nivel deportivo nos encontremos con este problema», lamentan. Entienden que «existan diferentes opiniones», pero «el club está por encima de todo». La situación «es muy perjudicial para el equipo porque cuando San Mamés aprieta los jugadores lo notan». Por eso, abogan por buscar una pronta solución desde «la buena voluntad y el diálogo por parte de todos». De hecho, tienen la esperanza de que el jueves, en el choque decisivo ante la Roma, «las cosas van a cambiar». «No puede ser que se vaya a San Mamés a verlas venir sobre si se pita o no. Lo que hay que estar es pendiente del equipo y no de otras cosas. Nos jugamos mucho el jueves. La eliminación europea pasaría factura a nivel moral de cara a la Liga y la clasificación para la Champions», apuntan. Sobre la posibilidad adelantada el domingo por ELCORREOde que el club valora como última salida para la grada de animación convocar en referéndum a los socios, esperan que «no se tenga que llegar a esa situación porque podría generar división. Somos optimistas de que el asunto se terminará solucionando», lanzan.

Peña Piru Gainza Basauri «El acuerdo es necesario por el bien del club»

Sostienen que la grada de animación «es necesaria» en San Mamés, pero desde la dirección de la agrupación basauritarra no esconden su disconformidad «con la forma de actuar de parte de sus integrantes». «La imposición no es de recibo dentro de ningún colectivo y la situación que estamos viviendo en los últimos tiempos afecta claramente a nivel deportivo». «Esperemos que el jueves se imponga el sentido común, dejemos todo a un lado y nos centremos únicamente en animar al equipo». Pese a que la eliminatoria europea está a la vuelta de la esquina y urge una salida para que La Catedral vuelva a rugir como en las grandes citas, el conflicto de la grada de animación requiere «diálogo» de cara a buscar una solución definitiva. «El acuerdo es obligatorio por el bien del Athletic», concluyen. Al igual que la peña Gamiz Fika, en Piru Gainza tampoco ven clara la celebración de un referéndum al respecto al entender que «generaría mayor crispación».

Peña Athletic Toulouse, Francia «El sistema de esa grada igual no es el idóneo»

Desde esta agrupación, una de las 16 con las que cuenta el club rojiblanco repartidas por distintos puntos del mundo, entienden que «la idea de la grada de animación es buena, pero el sistema empleado igual no es el idóneo». En su opinión, una de las posibles soluciones para mejorar el ambiente en San Mamés sería «dar otro protagonismo a las peñas como sucede por ejemplo en el fútbol francés». «Por lo general nos ubican en la grada sur alta y casi nunca juntos. En esta ocasión, al menos a las peñas internacionales nos han ubicado en la grada de animación con entradas más económicas que otras veces –30 euros–, al parecer ante la gran demanda registrada para el jueves. Teniendo en cuenta la cantidad de agrupaciones del Athletic que hay en Bizkaia y Euskadi, podría ser una posibilidad como punto caliente de animación», explica. «El aliento del jugador número doce es fundamental en San Mamés por lo que urgen soluciones».

