La Peña Deusto organiza un viaje en bus-litera para animar al Athletic en Manchester

Juanma Mallo Martes, 22 de abril 2025, 12:59 | Actualizado 13:19h.

Fiel a su tradición, la Peña Deusto del Athletic ha organizado un viaje a Manchester para presenciar el duelo de vuelta de la semifinal de la Europa League entre el Manchester United y el equipo de Ernesto Valverde, previsto para el 8 de mayo. El desplazamiento se realizará en autobús litera con salida el martes 6 a las 21 de la noche y regreso después del partido. El precio será de 400 euros, 360 para los miembros de la agrupación.

El itinerario propuesto es el siguiente: el martes 6 de mayo se producirá la salida a las 21:00h desde Deusto dirección Dunkerque (Francia). La noche será en ruta. El miércoles habrá día libre en la localidad francesa hasta que a las 9 de la noche se produzca la salida hacia Manchester pasando por el Eurotunel en Calais.

El día del partido, los viajeros gozarán de un día libre en la localidad inglesa y «ver ganar al Athletic» para regresar nada más terminar el partido. El bus saldrá a las 23.30 hacia Ruan, «cogiendo el Eurotunel en Folkestone». El viernes se visitará la ciudad gala para salir a las 9 de la noche hacia Deusto. En principio, serán necesarias que se completen las 38 plazas que tiene el bus.

La Peña Deusto también organizó un viaje para ir a Glasgow. Sin embargo, se frustró ya que no contó con hueco en el Eurotúnel para la vuelta el día 11, jornada festiva en el sur de Gran Bretaña y que provocó un desplazamiento masivo. «Nos habían puesto en la reserva y teníamos esperanzas de que hubiese alguna baja, pero no ha sido así y no podemos dejar a los viajeros que se apunten al sorteo de las entradas sin tener asegurado el viaje», sostuvo entonces la agrupación, que pidió «disculpas» a los aficionados que se habían apuntado al viaje.