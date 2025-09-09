La Peña Deusto organiza un viaje en autobús-litera para Dortmund La agrupación prevé partir el lunes de noche y llegar a Bilbao el viernes por la mañana

G. Cuesta Martes, 9 de septiembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

La Peña Deusto volverá a recorrer Europa esta temporada para animar al Athletic. Sus peñistas han organizado un viaje en bus-litera a Dortmund para el choque ante el Borussia del próximo miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas. Será la primera jornada de los rojiblancos a domicilio en esta Champions.

La salida está prevista el próximo lunes a las nueve de la noche, cuando los aficionados pongan rumbo en dirección Orleans. Tras dormir en ruta, el plan es visitar la ciudad francesa durante el día y salir hacia Dortmund de nuevo a las nueve de la noche. Allí el miércoles habrá otra jornada libre para visitar la ciudad antes de «ver ganar al Athletic» en el partido ante el Borussia.

Al acabar el partido, a las 23.30 horas, se saldrá hacia Ginebra. Se hará turismo allí el próximo día y, ya a las nueve de la noche, se saldrá hacia Deusto. El precio por asiento es de 330 euros, 30 menos en el caso de los socios. La agrupación recalca que «el precio no incluye el precio de la entrada». «La Peña Deusto no dispone de entradas para este partido pero gestionará entre todos los viajeros del bus el apuntarse al sorteo para intentar que le toque las entradas a todos», explican.

Además, «si no se completa el bus cancelaremos el viaje y devolveremos el dinero». Será solo un autobús con 38 plazas. Una semana antes se hará una reunión en la sede de la agrupación para explicar el funcionamiento del viaje. La información se encuentra al detalle en la web de la peña.