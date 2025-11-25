El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedrerol para en seco a un tertuliano de 'El Chiringuito': «San Mamés no se toca, es el mejor campo del mundo»

El rifirrafe se originó por los comentarios de los jugadores del Athletic sobre el nuevo Spotify Camp Nou

S. O.

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:11

Josep Pedrerol ha elogiado en más de una ocasión al Athletic por sus valores y su filosofía y no le ha importado enfrentarse a sus tertulianos más forofos del Barça o el Real Madrid. Este lunes, el conocido presentador de 'El Chiringuito', paró en seco a José Álvarez, hincha acérrimo de los azulgrana y colaborador del programa, que en una conexión comenzaba a criticar el estadio de San Mamés.

El rifirrafe se originó por un vídeo publicado en 'Movistar+' en el que se ve a los jugadores del Athletic pisando el nuevo Spotify Camp Nou, que se inauguró el pasado sábado. Los comentarios de los rojiblancos fueron captados por las cámaras. Primero, se ve a Guruzeta, que admira el estadio, sorprendido. Parece que le gusta cómo ha quedado. Sin embargo, Berenguer no es de la misma opinión: «Si está igual, ¿no?».

El remate viene de la mano de Izeta, que se muestra contrariado: «Me parece feísimo», lanza sin tapujos. Unas palabras que escocieron al citado colaborador, que no dudó en afear los comentarios de los hombres de Valverde: «Me parece una falta de respeto decir eso del Camp Nou. Me parece muy feo decir que algo es feo. No están para hablar», soltó José Álvarez.

«Me parece feísimo»

Entonces, se desató el terromoto en plató. Varios colaboradores mostraron su desacuerdo con el tertuliano, pero fue sobre todo Pedrerol quien salió en defensa de 'La Catedral'. El presentador no le dejó terminar a su colaborador. Fue tajante. «Cuidado, cuidado. San Mamés es maravilloso. San Mamés no se toca, era el mejor campo del mundo antes y es el mejor campo del mundo ahora», afirmó.

No es la primera vez que el comunicador pone firme a la bancada culé de 'El Chiringuito' para defender al Athletic. Como este pasado mes de agosto cuando Mikel Jauregizar aseguró que rechazaría fichar por el Barcelona y los tertulianos más forofos arremetieron contra él. «Ser del Athletic tiene más mérito que del Barça o Madrid», señaló entonces Pedrerol.

