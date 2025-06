Pedrerol ataca al Athletic por querer fiscalizar el fichaje de Nico por el Barça: «Las obsesiones no son buenas» El presentador de 'El Chiringuito' manda un mensaje a los athleticzales con dardo a Ibaigane incluido: «Que no os cuenten milongas»

A.M. Jueves, 26 de junio 2025, 08:17 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', no entiende que el Athletic quiera fiscalizar y seguir con lupa todos los movimientos financieros del Barça en el 'caso Nico'. Ibaigane cree que LaLiga ni siquiera debería permitir el pago de la cláusula si la entidad azulgrana no cumple las reglas, pero el presentador del 'Chiringuito' lo ve distinto. «Las obsesiones no son buenas», dijo ayer nada más comenzar el programa metiéndole un palo a la directiva rojiblanca.

⚔️ "LAS OBSESIONES NO SON BUENAS".



¡Ufff! El 'palazo' de @jpedrerol al Athletic por fiscalizar el fichaje de Nico por el Barça...



June 25, 2025

No fue el único dardo que recibieron Uriarte y los suyos anoche en la tertulia del espacio de Mega. Ya en pleno debate sobre el 'caso Nico', Pedrerol envió un mensaje a los athleticzales poniendo en el centro de la diana a los dirigentes rojiblancos. «El Athletic está en esa guerra que tampoco entiende nadie... bueno, seguramente, en Bilbao lo entienden... y es de tratar de perjudicar al Barça», señaló antes de enumerar las distintas polémicas que han rodeado al club presidido por Laporta verano tras verano.

«Que si palancas, que si LaLiga, que si Tebas, que si Uribes... Basta, ¿no? Ya está. Nico ha decidido irse al Barça», sentenció rotundo Pedrerol, que insistió en que el pago de la cláusula debería ser suficiente para materializar el fichaje: «Si se paga, se va. Está para algo, ¿no?».

💰 "Si la cláusula era de 58M es porque el ATHLETIC LE PUSO A LA VENTA".



❌ "Que NO os cuenten MILONGAS".



El @jpedrerol más serio, AHORA en #ChiringuitoNico. June 25, 2025

Por último se dirigió a todos los athleticzales que ven el programa: «Una pregunta que os hago a los amigos del Athletic Club. ¿Por qué la cláusula es de 58 millones y no de mil? Si le ponen una cláusula de 58 millones es porque el Athletic le puso a la venta, que no os vendan milongas».