Un partidazo lleno de incógnitas

Se acerca el final de la cuenta atrás para la cita más importante del Athletic en lo que va de temporada y, si hay algo ... que destaca en el ambiente rojiblanco, no sólo es la ilusión desbordada que provoca el sueño de la final del 21 de mayo en San Mamés sino las numerosas incógnitas que rodean al partido. Sobre el Athletic-Roma cuelga un gran signo de interrogación, que por otro lado lo hace todavía más interesante. Y es que no hay emoción sin una buena dosis de incertidumbre. Empezando por la principal, la de si el equipo de Valverde pasará a cuartos, las incógnitas son de lo más variadas y afectan tanto a la cuestión ambiental y de orden público como a lo estrictamente deportivo.

Lo del ambiente estaba ayer en boca de todos. En principio, la impresión es que La Catedral será una caldera, ya que la ICHerri Harmaila y el club parecieron ayer dispuestos a concederse una especie de tregua táctica para este partido, como esas que se daban en las trincheras por Navidad. Lo del orden público es más inquietante. La imagen de las vallas en los alrededores del estadio por las que entrarán los hinchas de la Roma ya provocan de principio esa impresión de desagrado que producen casi siempre las jaulas. Ante ese decorado es inevitable que a los aficionados del Athletic les vengan a la cabeza recuerdos muy desagradables de otros partidos europeos como el del PSG, el Olympique de Lyon y, sobre todo, el del Spartak de Moscú de 2018 con la muerte del ertzaina Inocencio Alonso.

La confirmación de que la Ertzaintza realizará mañana una espectacular movilización de agentes para controlar a los ultras de la Roma es la típica buena noticia que genera preocupación, ya que hace que los ciudadanos se pregunten cuál es la calaña de los 2.300 hinchas italianos que visitarán Bilbao. Omejor dicho: cuántos de todos ellos –la cifra que manejan las fuerzas de seguridad es de 400– son gente de la peor calaña, integrantes por ejemplo de ese grupo de radicales a los que la Policía italiana detectó la semana pasada buscando a hinchas rojiblancos por el barrio del Trastevere.

Existe, además, un problema añadido que lo agrava todo y es que Athletic también tiene ultras con una larga hoja de servicios violentos. No es extraño, por tanto, que haya temor a incidentes en distintos puntos de la ciudad. En la calle Iparraguirre y en los alrededores del campo ya se ha recomendado a los dueños de los bares que no instalen terrazas para evitar que las sillas y las mesas se utilicen puntualmente como arma arrojadiza. El precedente de los graves incidentes que se produjeron en los alrededores de Anoeta en marzo de 2023 entre hinchas de la Real y la Roma no es nada halagüeño, la verdad. Es más, ayer ya se especulaba con que radicales del equipo 'txuriurdin' podrían desplazarse mañana a Bilbao en comisión de servicios para ayudar a sus homólogos rojiblancos. En fin, un panorama de esos que invitan a quedarse en casa viendo una película o jugando al ajedrez.

Los relevos

Respecto a las incógnitas deportivas se puede decir que Valverde tiene planteados varios dilemas. El principal es el que afecta al sustituto de Oihan Sancet, que salvo sorpresa mayúscula mañana se perderá su cuarto partido consecutivo; todos ellos, por cierto, de una enorme entidad: Atlético y Mallorca en Liga y los dos contra la Roma. El navarro no entrenó ayer con el grupo y teniendo en cuenta su historial de lesiones esta temporada –ya lleva cinco y esta última por lo visto con recaída– casi puede decirse que está descartado. Lo cual es una malísima noticia, ya que es un futbolista básico en el juego ofensivo del Athletic, hasta el punto de que con él en el once titular o todavía en el campo no ha perdido un partido desde el 30 de agosto ante el Atlético.

¿Cómo lo sustituirá Valverde? Las opciones son dos, Berenguer y Unai Gómez, pero ninguna parece buena. O al menos del todo convincente. El bermeano parte como favorito. Los dos partidos contra la Roma, de hecho, los ha jugado él. Ahora bien, no es lo mismo jugar en el Olímpico con un mediapunta de choque que hacerlo en San Mamés obligado a remontar. Vamos, que tampoco hay que descartar la opción de Berenguer. Es más, al exjugador del Torino ni siquiera se le puede descartar como falso nueve si Txingurri –y ahí tiene otro dilema– no quiere jugar con uno verdadero, como Maroan o Guruzeta, algo que no parece probable por mucho que el técnico rojiblanco lo haya probado algunas veces. La primera, en el partido de Liga contra el Sevilla en San Mamés.

Valverde debe decidir si cuenta con Unai Núñez, el sustituto de Sancet en la media punta y si juega con un nueve puro o 'falso'

Otra cuestión que está en el aire es la de los centrales. No deja de ser una pena que el Athletic haya llegado a este partido tan decisivo en la peor situación de toda la temporada con los jugadores del centro de la zaga. Y es que hasta ahora Vivián, Yeray, Paredes y Unai Nuñez habían estado siempre disponibles. Mañana, en cambio, no estarán los dos primeros, que pueden considerarse titulares, por lo que la lógica apunta a que jugarán los dos segundos. Lo contrario no tendría mucho sentido. Y es que una cosa es que Nuñez haya contado muy poco –sólo ha sido titular en cinco encuentros y es el vigesimotercer futbolista en minutos de la plantilla– y otra hacer experimentos en una posición tan delicada. Las opciones de Prados o Vesga, por citar las dos que han sonado, se antoja un riesgo excesivo ante una Roma que tiene en su pareja de ataque, la formada por Dybala y Dobvik, su arma más peligrosa.