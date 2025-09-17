La pareja de Gorosabel estalla contra las críticas que recibe el lateral del Athletic: «¿Por qué sois tan malas personas y tan sucias?»

Juanma Mallo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:00 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

Ernesto Valverde sorprendió este martes con la alineación que presentó frente al Arsenal. En lugar de apostar por su teórico 'once' de gala, por el equipo más 'fuerte' sobre el papel, introdujo una serie de novedades. Metió a Robert Navarro, Adama Boiro y Andoni Gorosabel, los tres con una buena actuación, además de a Mikel Vesga. A mucha gente no le gustó la elección de Txingurri, como se pudo ver en los comentarios a la publicación en las redes sociales: «Yo hay cosas que no entiendo». «0-9»... Y muchos cargaban contra los dos laterales. «¿Les das la titularidad a Gorosabel y Adama ahora? Si no les has usado en todo lo que llevamos de temporada y les sacas ahora, van a estar verdes». «No entiendo los laterales».

Frases como estas han molestado a la pareja de Andoni Gorosabel. Tzeitel Marqués ha publicado una historia en Instagram para cargar contra todas esas personas que, ocultas en un seudónimo, han criticado la presencia del guipuzcoano en el 'once'. «Tengo algo que decir: me sobran los comentarios de esta publicación y de otras muchas. Las faltas de respeto constantes, insultos, críticas que pasan de ser diferentes puntos de vista a críticas destructivas. Muchos de vosotros ponéis lo primero que se os pasa por la cabeza en cualquier publicación de cualquier persona conocida sin tener en cuenta que es una persona como vosotros. ¿Con qué derecho? ¿Por qué sois tan malas personas y tan sucias?», se pregunta.

A continuación, la joven lanza una pulla a todos los que han criticado la elección realizada por Txingurri. «En este caso veo mucho entrenador de fútbol en las publicaciones, con títulos y todo, eh (nótese la ironía), sentados en sus sofás o en el bar, juzgando tooooooooooooodo lo que hace el resto en vez de animar. En cada publicación son los primeros en comentar y juzgar malamente. Yo respeto todas las opiniones, pero jamás entenderé la malicia que hay en redes, lo valientes que se vuelven detrás de una pantalla y la cara que tienen después en pedirte foto, camiseta, audios... Siento decirte que, si eres uno de ellos, eres un frustrado. Feliz miércoles», concluye.

Poco después, ella misma ha compartido en Instagram las respuestas a su reflexión. «Con lo que cobran es lo que hay». «Qué menos que aguantar eso». «Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y tiene que aguantar a un jefe maleducado que es peor».