Padilla es convocado con la absoluta de México y eleva a seis los internacionales del Athletic

El lunes fueron Unai Simón, Dani Vivián y Nico Williams quienes recibieron la llamada de Luis de la Fuente, mientras que Mikel Jauregizar fue reclutado con la sub'21. Al filo de la medianoche el 'Vasco' Javier Aguirre convocó a Álex Padilla para la absoluta de México. Junto a Maroan, con Marruecos, ya son seis los internacionales del Athletic en esta ventana.

Padilla, cedido en el Pumas azteca, forma parte de una extensa lista de 35 futbolistas de la que saldrán los elegidos para acudir a la Copa de Oro, el torneo de selecciones de América del Norte que acoge el próximo mes Estados Unidos. Hasta el momento el portero de Zarautz no ha debutado como internacional absoluto. Ha sido convocado en dos ocasiones y todavía espera su momento. Puede tenerlo ante Suiza (7 de junio) o Turquía (10), en Salt Lake y Carolina del Norte, respectivamente.

El guardameta, que tiene contrato con el Athletic hasta 2029, es una apuesta de futuro que ya ha defendido la portería de San Mamés. Le 'tocó' a principios de temporada mientras Unai Simón y Julen Agirrezabala estaban de baja. El internacional mexicano rindió a buen nivel y una vez que sus compañeros se recuperaron la dirección deportiva del club entendió que lo lógico era cederle para no frenar su progresión. Participó 320 minutos repartidos en cinco partidos en los que encajó seis goles y mantuvo una portería a cero.

Padilla se estrenó como internacional en la sub'19 española -llegó a disputar seis encuentros y una clasificación para el Europeo- precisamente ante México, pero en una entrevista con EL CORREO manifestó que su ilusión siempre había sido defender a la Tricolor. «Cuando se dio la opción no me lo pensé mucho. Es la selección que siento desde que era pequeño», lanzó. El año pasado participó en tres encuentros amistosos con la sub'23 azteca, con tres derrotas ante Argentina, Costa de Marfil y Japón.

Ahora busca estrenarse con la absoluta con el objetivo de ser uno de los tres porteros elegidos por Aguirre para la Copa de Oro. En la lista aparecen cuatro metas. Además de Padilla aparecen Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Guillermo 'El Memo' Ochoa, un mito del fútbol mexicano (ha sido convocado para cinco Mundiales) que a sus 39 años (cumplirá 40 en julio) defiende la portería del AVS portugués, con el que el domingo busca hacer buena la ventaja por 3-0 de la ida ante el Vizela en el play-off por el descenso en la primera división lusa. En el encuentro de ida Ochoa fue suplente. Ha participado en 23 encuentros de 34 posibles en la competición doméstica.

Buen equipo para la Copa de Oro

En la lista mexicana hay otras caras conocidas como la de Julián Araujo (Bournemouth), César Montes (ex del Espanyol, ahora en el Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Edson Álvarez (West Ham), Orbelín Pineda (AEK), Hirving Lozano (ex del Ajax, ahora en San Diego), Raúl Jiménez (ex del Atlético en las filas del Fulham) o Santi Giménez, del Milan.

México disputará el partido inaugural de la Copa de Oro ante la República Dominicana, que en los Juegos de París estuvo dirigida por Ibai Gómez, entrenador del Arenas recién ascendido a Primera Federación. Ese encuentro será el 14 de junio (22.15 horas) en el SoFi Stadium de Inglewood (California). El día 18 (22 horas) la Tri se enfrentará a Surinam en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). Cerrarán los de Aguirre la fase de grupos ante Costa Rica el día 22 (22 horas) frente a Costa Rica en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. México es junto a Canadá, Panamá y Estados Unidos una de las favoritas.