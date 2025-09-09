Pablo Orbaiz, 25 años de su debut con el Athletic

Quién sabe si, durante el entrenamiento del Athletic de esta mañana, Pablo Orbaiz, ahora ayudante de Ernesto Valverde, se ha acordado del aniversario que celebra ... hoy. Es probable que sí, porque lo cierto es que se trata de un aniversario importante: se cumplen 25 años de su debut en el Athletic y en Primera división. Fue el sábado 9 de septiembre de 2000 en Riazor, ante el Deportivo campeón, en el estreno liguero. Para el navarro fue un día agridulce. Los rojiblancos perdieron un partido muy disputado que los gallegos empezaron a encarrilar en el minuto 52 gracias a un penalti muy dudoso de Larrainzar sobre Pandiani que Víctor transformó. (En el minuto 91, el delantero uruguayo firmaría el 2-0 definitivo aprovechando desde el primer palo un pase de Emerson).

Pese a la derrota, Orbaiz tuvo que salir más que satisfecho de su trabajo. De no saberlo, ninguno de los 35.000 espectadores que llenaron Riazor hubiera dicho que aquel joven centrocampista estaba jugando su primer partido en la máxima categoría. Todo lo contrario. Hubieran apostado a que era un tipo muy bregado que se manejaba en la sala de máquinas de su equipo con oficio, calidad y el poso de un veterano; el mismo saber estar que, un año antes, convenció a Iñaki Sáez para nombrarle capitán de aquella selección española que ganó en Nigeria el Mundial sub20. Un tremendo voleón suyo a los 25 minutos estuvo a punto de abrir el marcador en la que fue la mejor ocasión de los rojiblancos en todo el partido.

Orbaiz, en fin, confirmó desde el primer día las grandes expectativas que había generado su fichaje. Incluso estuvo a punto de dar un brillo inolvidable a su debut con un golazo de volea. Lo de Riazor puede considerarse, por tanto, el prólogo de una estupenda carrera de doce temporadas y 318 partidos en el Athletic. Ahora vuelve a trabajar en el club al lado de Valverde, que por esas casualidades de la vida -Rojo arrastraba una sanción y Txingurri, que era su segundo, le sustituyó aquel día en el área técnica- fue el encargado de felicitarle cuando, en el minuto 78, abandonó el campo sustituido por Javi González.