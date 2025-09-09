El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa

Pablo Orbaiz, 25 años de su debut con el Athletic

El 9 de septiembre de 2000, el navarro se estrenó de rojiblanco en Riazor y Valverde le felicitó

Jon Agiriano

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:19

Quién sabe si, durante el entrenamiento del Athletic de esta mañana, Pablo Orbaiz, ahora ayudante de Ernesto Valverde, se ha acordado del aniversario que celebra ... hoy. Es probable que sí, porque lo cierto es que se trata de un aniversario importante: se cumplen 25 años de su debut en el Athletic y en Primera división. Fue el sábado 9 de septiembre de 2000 en Riazor, ante el Deportivo campeón, en el estreno liguero. Para el navarro fue un día agridulce. Los rojiblancos perdieron un partido muy disputado que los gallegos empezaron a encarrilar en el minuto 52 gracias a un penalti muy dudoso de Larrainzar sobre Pandiani que Víctor transformó. (En el minuto 91, el delantero uruguayo firmaría el 2-0 definitivo aprovechando desde el primer palo un pase de Emerson).

