El ostracismo de Areso en Liga: cuarta suplencia seguida para el fichaje más caro del curso

Jesús Areso, una de las grandes apuestas del Athletic esta temporada y el fichaje más caro del club en el último mercado tras abonar los ... 12 millones de su cláusula al Osasuna, atraviesa su momento más delicado desde su llegada a Bilbao. Por cuarto partido consecutivo en Liga, el lateral navarro se queda fuera del once inicial, un síntoma evidente de que su rol dentro del equipo ha perdido peso.

Como ya ocurriera ante Real Sociedad, Oviedo y Barcelona, Ernesto Valverde vuelve a dejarle en el banquillo en el duelo frente al Levante. En esos tres encuentros previos solo disputó siete minutos. Fue en Anoeta. En los demás, el entrenador optó por Gorosabel, fichado sin coste desde el Alavés. Esta vez su apuesta es Lekue, que le arrebata el puesto en el carril derecho.

El contraste con las expectativas es evidente. Areso llegó como el relevo natural de Óscar de Marcos y uno de los jugadores llamados a aportar desequilibrio por su potencia ofensiva. Sin embargo, pese a acumular 923 minutos —octavo de la plantilla— y una asistencia en Liga, su rendimiento está por debajo de lo esperado.

Su único alivio aparece en la Liga de Campeones, donde sí entra en la rotación. Fue titular en Praga, aunque sustituido en el minuto 79. Tras ese encuentro, Ernesto Valverde dejó una reflexión reveladora. Dijo que el navarro aún está en proceso sobre el proceso de aclimatación todavía a finales de noviembre. «Es un jugador que siempre tiende a ir hacia adelante. Se tiene que ir adaptando a nuestro estilo de juego. Se está mentalizando sobre todo en la faceta defensiva y le estamos ayudando».