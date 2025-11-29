El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ostracismo de Areso en Liga: cuarta suplencia seguida para el fichaje más caro del curso

El navarro se queda de nuevo en el banquillo y esta vez el lateral derecho del Athletic es Lekue

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:41

Jesús Areso, una de las grandes apuestas del Athletic esta temporada y el fichaje más caro del club en el último mercado tras abonar los ... 12 millones de su cláusula al Osasuna, atraviesa su momento más delicado desde su llegada a Bilbao. Por cuarto partido consecutivo en Liga, el lateral navarro se queda fuera del once inicial, un síntoma evidente de que su rol dentro del equipo ha perdido peso.

